Emis Killa al centro delle polemiche: interviene Selvaggia Lucarelli

Nelle ultime ore Emis Killa è tornato al centro dell’attenzione mediatica, suscitando un acceso dibattito sui social. Le sue dichiarazioni su responsabilità, impegno e privilegi hanno fatto discutere, dividendo il pubblico tra critiche e difese. La replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere.

Le parole di Emis Killa su impegno e privilegi

Durante una recente intervista a Say Waaad su Radio Deejay, il rapper milanese ha spiegato di sentirsi a disagio quando gli viene chiesto di intervenire su temi di attualità, come la guerra, l’aumento dei prezzi o lo sgombero del centro sociale Leoncavallo.

“La frase che mi fa arrabbiare è “dovete esporvi voi che siete famosi, vi dovete far sentire”. Faccio un ragionamento molto onesto che nessun artista oltre a me farebbe, ma io sono famoso per essere sincero. Scusate, ma io mi devo esporre, che c’ho tutto da perdere? Cioè perdonami, ma se aumentano i prezzi della benzina, a me girano le scatole, ma tutto sommato sono benestante quindi non è che mi cambia la vita ma se pago di più la benzina, come invece cambia a uno che fa un lavoro più umile per cui guadagna 1200 euro al mese. Se guadagnassi poco allora lì mi verrebbe di dire “mi faccio sentire perché qua finisco in mezzo alla strada”, questa è una roba scomoda e brutta da dire. Cosa vogliono da me, che vada in piazza a tirare i san pietrini? Io sto bene, ho una vita che dal punto di vista materiale fila, va tutto bene, ripeto, ho un lavoro solido, ho comunque delle economie importanti, una famiglia, non sono io che devo andare a giocarmi tutto per una roba che magari mi fa girare le scatole. Siete voi che vi dovete far sentire, perché quello che a me fa arrabbiare a voi invece cambia la vita”.

Ha sottolineato che la sua vita è stabile, con un lavoro solido, risorse economiche e una famiglia, e che rischiare il proprio benessere per questioni politiche non rientra nelle sue priorità. Il rapper ha inoltre precisato che, se fosse in una situazione economica meno agiata, allora capirebbe il bisogno di farsi sentire e lottare concretamente.

“Cosa diranno adesso? Che sono un venduto, ma il mio è un discorso onesto. Se non vado a fare casino è perché io ho tantissimo da perdere, quindi non sento quella necessità di dire ‘adesso mi gioco tutto e per tutto che finisca veramente con il naso rotto in piazza o in galera o non me ne frega nulla perché questa roba la devo far valere’”, ha concluso.

Emis Killa al centro delle polemiche: interviene Selvaggia Lucarelli

Le dichiarazioni di Emis Killa hanno immediatamente suscitato polemiche online, con migliaia di commenti critici. Tra i più rilevanti, Selvaggia Lucarelli ha commentato con una frecciatina al rapper, suggerendo che il suo atteggiamento rifletta il legame con Fedez.

“Ora sappiamo perché è rimasto l’unico amico del Falena (Fedez)”.

Il dibattito si è poi arricchito con interventi di altri artisti, come Inoki, che ha in parte preso le difese di Killa.

“In Italia non esiste la meritocrazia. Ti fanno diventare famoso se stai zitto. Se parli hanno mille modi per chiuderti la bocca. È sbagliato, ma almeno lui lo ammette. E va detto che in più occasioni si è esposto, anche su temi scomodi come la Palestina”.

La vicenda ha alimentato un confronto acceso sulla responsabilità dei personaggi pubblici nel parlare di questioni sociali e politiche, mettendo in luce le differenze tra privilegio personale e impegno civile. Nonostante le critiche, Emis Killa continua a prepararsi per il suo atteso show di questa sera a Fiera Milano Live, dove sarà affiancato da importanti nomi della scena rap italiana.