Dopo Emis Killa, un altro nome illustre potrebbe ritirarsi dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta del rapper Fedez che, secondo diversi rumors, sarebbe pronto a dire addio al Festival, a pochi giorni dall’inizio.

Fedez si ritira da Sanremo 2025? L’indiscrezione

Qualche giorno fa la decisione, dopo la notizia delle indagini per associazione a delinquere, di ritirarsi da Sanremo di Emis Killa, ora potrebbe essere il turno di un altro rapper, ovvero di Fedez. L’ex marito di Chiara Ferragni, secondo diversi rumors, sarebbe pronto a ritirarsi dalla 75esima edizione del Festival, anche se non subito: “Sì, qualcuno dice che potrebbe fare solo l’esibizione di martedì, della prima serata e poi basta. Un ritiro in corsa, potrebbe non continuare.” Queste le parole di Rossella Erra ospite a “La volta buona”.

Fedez, perché potrebbe ritirarsi da Sanremo 2025?

Oltre a Rossella Erra, anche Gabriele Parpiglia ha voluto parlare della possibilità di un ritiro da parte di Fedez: “So che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez. Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire. Però alcune sono facili e intuibili. Mettete il caso dovesse essere accolto dai fischi o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo. Ecco, credo che a quel punto non è da escludersi l’ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo”. Dopo le rivelazioni choc di Fabrizio Corona sullo stesso Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini, per il rapper potrebbe essere difficile non solo salire sul palco dell’Ariston, ma soprattutto affrontare tutti i giornalisti presenti. Al momento l’ex marito della Ferragni non ha voluto commentare le voci, tra una settimana il Festival avrà inizio, non resta che aspettare.