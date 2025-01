Fedez sotto i riflettori dopo le nuove indiscrezioni di Corona: come sta il c...

Domenico Marocchi è intervenuto a La Volta Buona per aggiornamenti da Sanremo, svelando come sta Fedez dopo le indiscrezioni di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, su YouTube, torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni, svelando un retroscena sulla coppia che sta facendo il giro del web. L’ex re dei paparazzi rivela che il rapper sarebbe stato da sempre innamorato di una giovane imprenditrice milanese, Angelica Montini, un sentimento che avrebbe coltivato anche durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni. Ma come sta Fedez dopo queste nuove rivelazioni sulla sua vita privata? Gli ultimi aggiornamenti da Sanremo.

Le rivelazioni di Corona su Fedez: qual è lo stato d’animo del cantante a Sanremo?

Ieri pomeriggio, Domenico Marocchi è stato ospite a La Volta Buona per fornire aggiornamenti in diretta da Sanremo. Durante il collegamento con Caterina Balivo, l’inviato ha rivelato che i protagonisti del Festival hanno avuto modo di provare i loro brani inediti al Teatro Ariston.

Anche Fedez ha cantato il suo brano, ‘Battito’, e secondo le parole di Marocchi, il rapper si trovava in ottima forma. Quindi, le recenti rivelazioni di Corona non sembrano aver scalfito il cantante.

“Le persone che c’erano hanno che era molto, molto rilassato e tranquillo e che stava in ottime condizioni, ha cantato anche discretamente la sua canzone, Battito. Se ha cantato la cover di Masini? No, quella non l’ha provata. A proposito della cover, c’è questa notizia che è uscita, che la Ferragni a proposito della cover ha detto che non sarebbe dedicata a lei, ma che lei e Federico non si sentono e che lei sta meglio senza di lui”.

Fedez e il presunto utilizzo di sedativi prima di Sanremo

Corona ha rilasciato delle indiscrezioni anche in merito ai retroscena della messa in onda di Sarà Sanremo. La Rai aveva deciso di inserirlo nel primo blocco, ma ciò non è poi accaduto. Nelle stesse ore, Corona sostiene che Fedez abbia ricevuto una telefonata da Angelica Montini, che avrebbe messo il rapper in grande agitazione. La conversazione sarebbe durata trenta minuti, e subito dopo Fedez avrebbe chiamato a sua volta, con una voce disperata.

Si trovava in una camera d’hotel, mentre sua madre lo stava aspettando sul palco. Fedez avrebbe raccontato di aver assunto una dose di Minias e di aver scritto un messaggio da inviare nel caso fosse successo qualcosa, chiedendo che venisse comunicato ai suoi figli.