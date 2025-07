A Roma, tentato furto nella villa di Valentino vicino alla via Appia Antica: vigilante sventa il colpo con uno sparo.

Tentato furto nella villa di Valentino a Roma: spari e momenti di tensione

Domenica sera si è vissuto un momento di grande tensione nella villa romana di Valentino Garavani, celebre stilista e simbolo dell’alta moda a livello mondiale. Due malviventi hanno tentato di introdursi nella proprietà situata nei pressi della storica via Appia Antica, con l’obiettivo, probabilmente, di impossessarsi di gioielli e altri oggetti di valore custoditi all’interno dell’abitazione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’episodio è avvenuto intorno alle 19, mentre Valentino si trovava nella villa insieme a collaboratori e personale domestico. I due malfattori sono arrivati a bordo di una Fiat Panda, parcheggiata poco distante dall’ingresso principale.

Il vigilante ha notato movimenti sospetti nel giardino grazie alle telecamere di sorveglianza. Avvicinandosi ai ladri, ha sparato un colpo in aria, costringendoli a fuggire prima che entrassero nella villa. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Tentato furto nella villa di Valentino a Roma: le indagini

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, i responsabili si erano già dileguati. Gli agenti della Scientifica hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito le registrazioni delle telecamere, che ora costituiscono un elemento fondamentale per le indagini in corso.