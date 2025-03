Gucci e il gruppo Kering hanno confermato ufficialmente la nomina del nuovo direttore artistico della Maison, che entrerà in carica a partire da luglio 2025. Il 43enne stilista georgiano guiderà la sua ultima sfilata di alta moda per Balenciaga il 6 luglio, prima di unirsi alla prestigiosa casa di moda italiana. Qui, collaborerà con l’amministratore delegato di Gucci, Stefano Cantino.

L’addio di Sabato De Sarno da Gucci

Sabato De Sarno ha lasciato la direzione creativa di Gucci il 6 febbraio 2025, dopo aver preso il posto di Alessandro Michele nel 2023. Il 41enne napoletano, con esperienze in Prada, Dolce & Gabbana e Valentino, era stato scelto per riportare freschezza al brand.

Le sue collezioni, pur apprezzate da molti, sono state criticate per una presunta mancanza di identità chiara. Nonostante l’ultima sfilata, ispirata agli anni ’60, avesse mostrato segni di miglioramento, le vendite di Gucci sono continuate a scendere, registrando un calo del 25% nel terzo trimestre 2024.

“Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l’artigianalità e il patrimonio del marchio”, aveva dichiarato il Ceo Stefano Cantino.

Gucci, annunciato il nuovo direttore artistico: ecco il nome tanto atteso

Dopo essere stato direttore creativo di Balenciaga dal 2015, Demna Gvasalia è stato ufficialmente nominato oggi come nuova guida creativa di Gucci, secondo un annuncio del Gruppo Kering, la casa madre di entrambi i brand.

“Il suo potere creativo è esattamente ciò di cui Gucci ha bisogno“, ha annunciato il presidente e amministratore delegato di Kering François-Henri Pinault.

Dopo aver studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa, Demna ha lavorato per alcune delle più importanti case di moda, come Louis Vuitton sotto Marc Jacobs e Maison Margiela. Con un approccio provocatorio e a volte controcorrente, sfida il mercato della moda.

“Sono entusiasta ed emozionato di entrare a far parte della famiglia Gucci. È per me un onore intraprendere questo nuovo progetto del marchio che rispetto profondamente e ammiro da tanto tempo. Non vedo l’ora di scrivere insieme a Stefano Cantino e a tutto il team un nuovo capitolo della storia straordinaria di Gucci”, ha dichiarato il nuovo direttore artistico.

La nomina di Demna segna l’incontro tra l’eleganza senza tempo di Gucci e l’approccio innovativo che ha reso famoso il designer. Questo nuovo capitolo per Gucci promette di unire tradizione e innovazione, con una rinnovata energia creativa sotto la guida di uno dei designer più innovativi del momento.