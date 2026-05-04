ISEE sotto i 35.000 euro: guida completa ai bonus e alle agevolazioni nel 2026 tra figli, scuola, casa e spese quotidiane.

Nel 2026 il sistema di agevolazioni legate all’ISEE continua a rappresentare uno dei principali strumenti di sostegno economico per le famiglie italiane. Con un indicatore sotto i 35.000 euro è possibile accedere a numerosi bonus e contributi, pensati per alleggerire le spese quotidiane, educative e sanitarie. Ogni misura ha requisiti specifici e importi differenti, ma tutte condividono l’obiettivo di sostenere i nuclei con redditi medio-bassi lungo le diverse fasi della vita familiare.

ISEE sotto i 35.000 euro: il quadro dei principali sostegni

Nel 2026 il sistema delle agevolazioni legate all’ISEE continua a rappresentare uno degli strumenti centrali di supporto economico per le famiglie. Rientrare entro la soglia dei 35.000 euro non garantisce un pacchetto unico di benefici, ma consente l’accesso a una serie di misure differenti, ciascuna con requisiti e modalità specifiche.

L’obiettivo generale è alleggerire il peso delle spese quotidiane, dalla cura dei figli ai servizi essenziali, fino al sostegno alla salute e all’accesso alla casa.

Bonus con ISEE inferiore a 35.000 euro: sostegni per famiglia, figli e benessere personale

Tra le misure più rilevanti figura l’Assegno Unico Universale, un contributo mensile destinato ai nuclei con figli a carico fino ai 21 anni (senza limiti in caso di disabilità).

L’importo varia in base all’ISEE e alla composizione familiare: chi si colloca sotto la soglia dei 35.000 euro riceve una somma intermedia, che cresce o diminuisce in relazione alla situazione economica e alla presenza di maggiorazioni per figli piccoli, numerosi o con disabilità.

Per la prima infanzia è attivo il Bonus asilo nido, che sostiene il pagamento delle rette degli asili pubblici e privati autorizzati oppure l’assistenza domiciliare per bambini con gravi patologie. L’importo riconosciuto dipende dall’ISEE e può arrivare a coprire una parte significativa delle spese sostenute dalle famiglie nei primi anni di vita dei figli. È confermato anche il Bonus psicologo, pensato per favorire l’accesso ai percorsi di supporto psicologico. Il contributo varia in base al reddito ISEE e consente di rimborsare parte delle sedute presso professionisti aderenti, rappresentando un aiuto concreto per la tutela della salute mentale.

A queste misure si affianca il Bonus nuovi nati, un contributo una tantum destinato a sostenere le spese iniziali legate alla nascita o all’adozione di un figlio, accessibile entro una determinata soglia ISEE.

ISEE sotto i 35.000 euro: casa, scuola e sostegno alle spese essenziali

Per chi intende acquistare la prima abitazione, il Fondo di garanzia per la prima casa facilita l’accesso al mutuo grazie alla copertura statale di una parte del finanziamento, riducendo le difficoltà legate all’anticipo iniziale. È una misura particolarmente utile per giovani coppie e famiglie con redditi medio-bassi.

In ambito scolastico, il bonus libri e materiali didattici sostiene le spese per testi e contenuti digitali destinati agli studenti delle scuole superiori. L’accesso è regolato da bandi regionali o comunali e prevede soglie ISEE specifiche, spesso inferiori ai 35.000 euro.

Sul fronte delle spese quotidiane restano attivi i bonus sociali per luce, gas e acqua, che permettono di ridurre i costi delle utenze domestiche per le famiglie con redditi più bassi. È inoltre disponibile la Carta “Dedicata a te”, un contributo una tantum per l’acquisto di beni di prima necessità, assegnato tramite graduatorie comunali.

Infine, l’Assegno di inclusione rappresenta una misura di sostegno al reddito rivolta ai nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale, con importi e requisiti legati alla composizione del nucleo e alla situazione reddituale complessiva.