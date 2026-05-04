DIGITALE, BENIFEI (PD): “SERVE PREFERENZA EUROPEA: BASTA VASSALLAGGIO DIGITALE”

“Non basta la sola azione sulla concorrenza: serve quello che chiamiamo 'preferenza europea’, cioè in alcuni ambiti strategici preferire tecnologie europee e imprese europee”. Lo ha detto l’eurodeputato Brando Benifei (Pd) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo in corso a ...

“Non basta la sola azione sulla concorrenza: serve quello che chiamiamo ‘preferenza europea’, cioè in alcuni ambiti strategici preferire tecnologie europee e imprese europee”. Lo ha detto l’eurodeputato Brando Benifei (Pd) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo in corso a Strasburgo. Benifei ha spiegato che “l’obiettivo è tutelare settori delicati, come sicurezza, dati sanitari e informazioni personali, garantendo che operino tecnologie europee sotto controllo europeo”.

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