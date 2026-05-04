SCUDO DEMOCRATICO, CAVEDAGNA: “COMMISSIONE DIVENTA UNO SCHERZO: CENTROSINISTRA VUOLE PROROGARLA”

“La commissaria non si esprime in modo chiaro sulle proposte e lo vedremo nelle votazioni. Intanto ieri qui a Strasburgo c’era una maggioranza di centrosinistra che voleva portare avanti questa commissione e il suo mandato”. Lo ha detto l’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fratelli d’Italia) ...

“La commissaria non si esprime in modo chiaro sulle proposte e lo vedremo nelle votazioni. Intanto ieri qui a Strasburgo c’era una maggioranza di centrosinistra che voleva portare avanti questa commissione e il suo mandato”. Lo ha detto l’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fratelli d’Italia) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo in corso a Strasburgo.

Cavedagna ha ribadito la linea dei conservatori: “fermare questa commissione perché sta diventando uno scherzo”, sostenendo che non si esegue un’indagine vera sui problemi interni.

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