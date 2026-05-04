Milano, frenata improvvisa della metro rossa, ci sono feriti e contusi: "Nece...

Milano, frenata improvvisa della metro rossa, ci sono feriti e contusi: "Nece...

Frenata di emergenza questa mattina nella stazione della metro rossa di Cadorna a Milano, dopo che una persona si era gettata sui binari per togliersi la vita. Ci sono feriti e contusi. I dettagli.

Milano, metro rossa bloccata per tentato suicidio

Intorno alle ore 8.40 di questa mattina, 4 maggio 2026, nella stazione M1 di Cadorna, a Milano, la metro ha dovuto effettuare una frenata di emergenza dopo che una persona si era lanciata sui binari nel tentativo di togliersi la vita.

Il tratto della metro rossa tra Cairoli e Pagano è stata momentaneamente sospeso, al fine di consentire l’intervento dei soccorsi. Questo il messaggio di Atm: “M1 è sospesa tra Pagano e Cairoli. Stiamo dando assistenza ad alcuni passeggeri. Il macchinista di un treno ha eseguito una frenata improvvisa per evitare un tentativo di suicidio”.

La circolazione è tornata regolare intorno alle ore 9.20.

Milano, frenata improvvisa della metro rossa, ci sono feriti e contusi

La persona che ha tentato il suicidio dei binari della metro rossa a Milano è stata tratta in salvo. Il macchinista fortunatamente è riuscito a frenare in tempo. Alcuni passeggeri però sono rimasti leggermente feriti a seguito della brusca frenata.

Tutti sono stati soccorsi e non risultano feriti gravi ma solo tanto spavento.