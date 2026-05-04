Home > Flash news > Pd, Marianna Madia lascia dem: passa da indipendente a Italia Viva Pd, Marianna Madia lascia dem: passa da indipendente a Italia Viva (Adnkronos) - Marianna Madia lascia il Pd. La deputata passa da indipendente nel gruppo di Italia Viva. Si apprende da fonti parlamentari. ---politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)... di Adnkronos Pubblicato il 4 Maggio 2026 alle 10:00 © Riproduzione riservataultimora (Adnkronos) – Marianna Madia lascia il Pd. La deputata passa da indipendente nel gruppo di Italia Viva. Si apprende da fonti parlamentari. — politica webinfo@adnkronos.com (Web Info)