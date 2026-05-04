Inter, la gioia dei tifosi: dopo un anno difficile ci siamo rifatti

Milano, 4 mag. (askanews) – I tifosi nerazzurri si sono ritrovati in Piazza Duomo a Milano per festeggiare la vittoria dell’Inter con tre giornate di anticipo. Il 2 a 0 al Parma ha regalato alla squadra il 21esimo scudetto.”Merito soprattutto di Chivu, penso, ha saputo motivare la squadra che era uscita a pezzi dalla stagione scorsa” dice un tifoso.

“Tanta felicità, dopo due anni ritornare a vincerlo, ce lo siamo meritato, adesso si festeggia”, dice un altro. “Sono qui a festeggiare il 21esimo scudetto della mia squadra del cuore, dopo un anno difficile l’anno scorso ci siamo rifatti, sono molto contento” afferma un ragazzo. “Incredibile, ogni volta è come la prima, un’emozione indescrivibile….

Chi non salta rossonero è…”, festeggia un altro.