Federica Torrenti vince Giovane Fotografia Italiana Premio Ghirri

Reggio Emilia, 4 mag. (askanews) – Federica Torrenti ha vinto la XIII edizione di Giovane Fotografia Italiana Premio Luigi Ghirri con il suo progetto La Fortezza. All’artista è stato consegnato il prestigioso premio del valore di quattromila euro, che comprende anche la possibilità di presentare il proprio lavoro in una mostra personale in Triennale Milano.Fino al 14 giugno 2026 al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è possibile vedere il suo portfolio insieme a quelli degli altri finalisti all’interno della mostra collettiva Voci / Voices, parte del programma del festival Fotografia Europea.

L’open call, promossa dal Comune di Reggio Emilia e curata da Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, è un punto di riferimento per la promozione dei talenti emergenti della fotografia italiana e rappresenta un’importante occasione di ricognizione sullo stato della fotografia under trentacinque. L’esposizione riunisce i sette progetti finalisti, selezionati tra oltre 300 candidature, da una giuria internazionale composta da Danit Ariel, Ilaria Campioli, Daniele De Luigi, Krzysztof Candrowicz e Femke Rotteveel.Susanna De Vido, Karim El Maktafi, Alice Jankovic, Cinzia Laliscia, Anie Maki, Eva Rivas Bao e Federica Torrenti, gli artisti selezionati presentano opere che interpretano il tema Voci / Voices attraverso linguaggi e approcci differenti: in ciascun progetto, la fotografia emerge come strumento critico ed evocativo, capace di trasformare l’assenza in presenza e il silenzio in racconto.La curatrice Ilaria Campioli durante le giornate inaugurali ha raccontato ad askanews il progetto: “Siamo alla tredicesima edizione del premio Luigi Ghiri di Giovane Fotografia Italiana e come ogni anno i progetti vengono selezionati attraverso una public call, questa nuova parola chiave era voci.

Come è possibile anche attraverso la fotografia raccontare un po’ quello che non c’è, quello che non si vede, le voci che normalmente rimangono nascoste, meno raccontate, hanno declinato questo argomento attraversando, diciamo, diversi aspetti dal tema appunto del lutto, della perdita, quindi diciamo come ricongiungersi o comunque riattivare una relazione con chi non c’è più con alcuni tratti della storia familiare con il tema appunto dell’umano e degli elementi umani e non umani o ad esempio altre tematiche come appunto quella della presenza dell’anima o anche alcuni aspetti come ad esempio le migrazioni.

Noi abbiamo ricevuto all’in circa 300 candidature, quindi moltissime, che attraverso appunto una giuria internazionale ne abbiamo selezionate appunto 7. È un progetto che lavora tutto l’anno, quindi è un progetto che vede un open call, un progetto che vede una fase di selezione e poi ovviamente un accompagnamento e una curatela degli artisti fino alla mostra e che poi prosegue durante tutto l’anno. Quindi innanzitutto è un percorso di lunga durata che cerca di andare in profondità prima di tutto. modo in cui vengono declinati ci mettono in evidenza degli aspetti sempre nuovi, in attese, sono appunto delle piccole rivelazioni, in questo devo dire che i finalisti sanno sempre stupirci.La XIII edizione di Giovane Fotografia Italiana Premio Luigi Ghirri Voci / Voices è un progetto realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna, promosso da Comune di Reggio Emilia in partnership con Fondazione Luigi Ghirri, Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma e Triennale Milano. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani; Fotografia Europea; Fotodok, Utrecht; Fotofestiwal òdz in Polonia; Photoworks, Brighton. Con il contributo di Reire srl e Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Emilia.