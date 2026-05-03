Argotec: lanciati 7 nuovi satelliti della costellazione IRIDE

Torino 3 mag. (askanews) – Domenica 3 maggio si è tenuto il lancio di 7 satelliti HEO, progettati e realizzati da Argotec, che entrano a far parte della costellazione IRIDE: il programma spaziale per l’osservazione della Terra voluto dal Governo italiano e coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). IRIDE è la più importante costellazione italiana per l’osservazione della Terra e una delle più estese in Europa.

Il lancio è avvenuto a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, dalla Vandenberg Space Force Base, in California. Nelle ore successive al lancio, una volta completate le operazioni di separazione e il raggiungimento delle orbite, è stato acquisito con successo il segnale di tutti i satelliti, attività seguita dal Mission Control Center dello SpacePark di Argotec, in Italia.David Avino, CEO di Argotec, ha raccontato ad askanews il lancio e le emozioni della sala controllo.