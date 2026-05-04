Giuseppe Cipriani, imprenditore e compagno di Nicole Minetti rilascia un'intervista ad un giornale italiano, svelando cosa è realmente accaduto con l'adozione del bambino in Uruguay.

Il Caso Minetti è diventato protagonista nelle pagine dei principali quotidiani nelle ultime settimane e il lavoro della Procura sta accelerando la questione alla ricerca della verità legata all’adozione di un bambino malato, motivazione che avrebbe poi portato Minetti ad ottenere la grazia dal Presidente del Consiglio Sergio Mattarella.

Cipriani, no soldi da Epstein

Cipriani ha parlato oltre che del “caso Minetti” anche del rapporto con Jeffrey Epstein mettendo a tacere le voci che lo vedevano coinvolto nei festini del magnate americano dove sono avvenute anche violenze su giovani ragazze.

L’uomo ha svelato di conoscere il magnate e di averlo ospitato nei suoi ristoranti ma allo stesso tempo ha ammesso di non aver mai ricevuto denaro da quest’ultimo, rispedendo al mittente le accuse di un contatto diretto con l’imprenditore americano.

“Io e Nicole vogliamo avere un altro bambino”

Giuseppe Cipriani ha parlato anche del caso Minetti e di come viene dipinto in Italia ed ha usato parole esplicite come riporta il Corriere : “Dall’Italia un mare di m***a solo notizie false“. Poi si apre in merito all’adozione del bambino:

“L’abbiamo conosciuto la sera di Natale” ed infine un’apertura per il futuro con la ferma volontà di adottare un secondo bambino – “Se adotterei di nuovo dopo quanto sta accadendo? Certo, ci mancherebbe.

Subito. Anzi, io e Nicole stiamo pensando d’adottare un altro bambino, sempre qui in Uruguay. Non abbiamo ancora fatto le carte. Speriamo che si calmino le acque”.

Insomma Cipriani difende la compagna dalle accuse provenienti dall’Italia e aspetta la fine di questo caso, consapevole che da parte della sua dolce metà tutto è stato svolto in modo lecito e corretto.