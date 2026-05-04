Merz conferma il dialogo con Trump nonostante le divergenze

Friedrich Merz ha spiegato all'emittente ARD il motivo della sua scelta e il valore strategico di mantenere il dialogo con Donald Trump per le relazioni transatlantiche

Il 3 maggio 2026 il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito, in un’intervista concessa all’emittente pubblica ARD, che non intende rinunciare a collaborare con il presidente statunitense Donald Trump. La dichiarazione è arrivata nel contesto di tensioni internazionali e di divergenze politiche tra Berlino e Washington sulla questione della guerra in Iran. Merz ha precisato che il suo obiettivo resta il rafforzamento delle relazioni transatlantiche e che, anche di fronte a dissensi concreti, il dialogo rappresenta uno strumento imprescindibile della politica estera.

Perché Merz insiste

La posizione del cancelliere può essere letta come un calcolo di realismo diplomatico: mantenere canali aperti con Washington è considerato, da Berlino, una priorità strategica. Merz ha sottolineato che il lavoro sulle relazioni transatlantiche non può fermarsi per motivi episodici, e che la cooperazione con gli Stati Uniti rimane centrale su temi come sicurezza, economia e tecnologia.

In questa logica, mettere in pausa o rompere il contatto con la Casa Bianca sarebbe controproducente per gli interessi tedeschi ed europei, anche quando emergono divergenze pesanti sulla gestione della crisi in Iran.

Calcolo politico e strategia

Dietro la scelta dichiarata c’è un mix di fattori: da un lato la volontà di proteggere interessi economici e di sicurezza condivisi, dall’altro la necessità di rappresentare la Germania come un partner credibile e disponibile al confronto.

Merz ha chiarito che non si tratta di un sostegno incondizionato a ogni politica americana, ma di una preferenza per l’impegno diretto piuttosto che per l’isolamento. Il termine engagement, spesso usato in ambito diplomatico, riassume questo approccio: dialogare per cercare convergenze pur riconoscendo le differenze.

Implicazioni per le relazioni transatlantiche

La scelta di Merz ha ricadute immediate sul piano politico e simbolico. Sul fronte istituzionale, mantenere il rapporto con la presidenza americana significa continuare trattative su sicurezza, scambi commerciali e cooperazione tecnologica. Sul piano internazionale, invece, la dichiarazione segnala agli alleati europei e ai partner globali che Berlino privilegia il confronto diretto anche quando gli interlocutori sono controversi. Questo approccio può contribuire a preservare un quadro di collaborazione strategica, ma comporta anche il rischio di frizioni interne al governo e critiche dall’opposizione.

Reazioni politiche

Nonostante Merz abbia difeso pubblicamente la sua posizione, è plausibile aspettarsi prese di posizione critiche da parte di chi ritiene che avvicinarsi a figure polarizzanti possa indebolire la voce europea su diritti e norme internazionali. Allo stesso tempo, settori della politica e dell’economia potrebbero appoggiare una linea pragmaticamente orientata al mantenimento del contatto con Washington. L’intervista su ARD, che andrà in onda integralmente, è stata pensata anche per spiegare alla pubblica opinione tedesca le ragioni di questa scelta diplomatica.

Cosa resta da monitorare

Le prossime settimane saranno utili per capire come si tradurrà sul piano operativo la posizione di Merz: incontri bilaterali, canali diplomatici attivi e decisioni su eventuali iniziative congiunte forniranno elementi concreti. Resta centrale la questione della guerra in Iran, fonte delle principali divergenze, e il modo in cui Berlino saprà conciliare la necessità di dialogo con la tutela dei propri principi e interessi. In ogni caso, la conferma di Merz evidenzia l’importanza attribuita alle relazioni transatlantiche come terreno prioritario della politica estera tedesca, anche in tempi di forte polarizzazione.