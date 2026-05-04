Usa e Iran, Project Freedom per sbloccare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha reso pubblico, il 03/05/2026, un piano operativo destinato ad «liberare» imbarcazioni rimaste ferme nello Stretto di Hormuz. L’iniziativa, battezzata Project Freedom, è stata presentata come una misura con finalità principalmente umanitarie volta a riavviare il transito commerciale in una delle vie marittime più strategiche al mondo.

Secondo la Casa Bianca, l’operazione dovrebbe cominciare a partire dal 4 maggio e mira a coordinare il passaggio delle navi coinvolte con il coinvolgimento di paesi terzi, compagnie assicurative e soggetti del settore marittimo.

Cosa prevede Project Freedom

Secondo l’annuncio presidenziale, Project Freedom non è concepito come un’operazione militare di scorta continuativa ma come un meccanismo di coordinamento per garantire il movimento sicuro delle imbarcazioni neutrali.

Fonti giornalistiche riportano che la marina americana non scorterà necessariamente ogni nave, mentre la Casa Bianca parla di un ruolo di guida per facilitare il transito. L’obiettivo dichiarato è di proteggere equipaggi e merci e risolvere situazioni in cui le navi si trovano «esaurite di provviste», un elemento che la presidenza ha definito come motivo per un intervento immediato a carattere umanitario.

Modalità operative e limiti

Il progetto sembra strutturato come una piattaforma di coordinamento: paesi interessati, operatori marittimi e assicuratori concorderanno rotte e tempistiche per ridurre i rischi. I funzionari americani hanno anche avvertito che ogni ostacolo all’operazione potrebbe essere contrastato con fermezza, richiamando la necessità di garantire la libertà di navigazione. In pratica, Project Freedom punta a funzionare come un corridor negoziato anziché un convoglio militare permanente, lasciando spazio a una cooperazione multilaterale per limitare le tensioni.

Il contesto diplomatico: il piano in 14 punti di Teheran

Parallelamente all’annuncio statunitense, l’Iran ha consegnato a Washington una proposta articolata in 14 punti, mediata dal Pakistan, che offre una via per porre fine al conflitto regionale. Il documento include richieste come garanzie di non aggressione, la revoca del blocco navale nello Stretto di Hormuz e la creazione di un nuovo meccanismo per gestire i passaggi marittimi. In cambio, i pasdaran avrebbero promesso una riapertura graduale alla navigazione commerciale, descritta come un «semaforo verde» verso il ritorno alla normalità.

Elementi negoziali sensibili

Fonti regionali riportano che l’Iran avrebbe alleggerito alcune condizioni preliminari e sarebbe disposto a mettere il proprio programma nucleare sul tavolo dei negoziati, con ipotesi di congelamento dell’arricchimento dell’uranio per 15 anni e un tetto al livello di arricchimento fissato al 3,6%. Tuttavia, passando dalle trattative alle dichiarazioni pubbliche, persistono contraddizioni: il ministero degli Esteri iraniano ha smentito che la questione nucleare sia stata inserita formalmente nell’offerta, segnalando la delicatezza delle conversazioni in corso.

Reazioni, rischi e possibili sviluppi

L’annuncio di Project Freedom arriva in un clima carico di retorica e di minacce reciproche. Alcuni consiglieri della leadership iraniana hanno risposto con toni duri nei confronti degli Stati Uniti, evocando la capacità di contrapporre misure militari alle mosse navali statunitensi. Sul fronte internazionale, molte nazioni che vedono le loro navi bloccate nello Stretto di Hormuz hanno chiesto un intervento per tutelare interessi commerciali ed equipaggi neutrali, mentre osservatori avvertono che qualsiasi operazione rischia di degenerare se non accompagnata da canali diplomatici affidabili.

Il futuro immediato dipenderà dalla convergenza di due elementi principali: l’efficacia pratica di Project Freedom nell’alleggerire l’impasse logistica e la volontà di Teheran e Washington di trasformare il dialogo in intese concrete. Se i colloqui riusciranno a superare le diffidenze reciproche e a tradurre il piano iraniano in passi verificabili, si aprirebbe una finestra per una stabilizzazione regionale; altrimenti, la sovrapposizione di operazioni navali e messaggi bellicosi potrebbe aumentare il rischio di incidenti in una zona già sensibile.