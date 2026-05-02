Tokyo importa petrolio russo tramite Sakhalin-2 per far fronte alla crisi dell'Hormuz

Il Giappone si prepara a ricevere un carico di petrolio russo, una mossa che segna il ritorno di forniture dirette via Sakhalin-2 dopo lo shock causato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Questa scelta riflette la ricerca di soluzioni immediate per garantire approvvigionamenti energetici stabili, in un contesto globale in cui le rotte tradizionali risultano compromesse.

Le autorità economiche nipponiche e alcuni operatori privati hanno riconsiderato fornitori alternativi, calibrando rischi politici e logistici per mantenere operative le raffinerie nazionali.

La decisione arriva in un momento in cui il Giappone aveva già ridotto drasticamente gli acquisti di greggio russo dopo l’invasione del 2026, pur continuando a procurarsi forniture in modo saltuario, l’ultima volta nella scorsa estate.

Ora, l’urgenza di diversificare le importazioni — tra cui incrementi provenienti dagli Stati Uniti e da altri esportatori che evitano l’Hormuz — ha fatto tornare sul tavolo opzioni che fino a poco tempo fa erano state accantonate per motivi politici e regolamentari.

Il carico e la filiera coinvolta

Secondo il reportage citato dalla stampa giapponese, il carico sarà gestito dalla raffineria Taiyo Oil e transiterebbe attraverso il progetto Sakhalin-2 nella Russia estrema-orientale.

Questo impianto è controllato principalmente da Gazprom, mentre gruppi giapponesi come Mitsui e Mitsubishi conservano quote di minoranza. La collaborazione industriale tra operatori russi e giapponesi rende la transazione più pratica dal punto di vista logistico, pur alimentando dibattiti sulle implicazioni geopolitiche di tali scambi.

La partnership Sakhalin-2

Il progetto Sakhalin-2 è noto soprattutto per la produzione di GNL (gas naturale liquefatto), ma dispone anche di capacità correlata per il petrolio. La presenza di azionisti giapponesi facilita accordi commerciali e rende più semplice instradare carichi verso terminal nazionali. Tuttavia, la natura complessa della proprietà e le condizioni normative internazionali — comprese esenzioni specifiche — rendono ogni spedizione soggetta a vincoli temporali e burocratici che gli attori coinvolti devono monitorare attentamente.

Destinazione e aspetti logistici

Il carico è atteso in un terminal della prefettura di Ehime, sulla costa occidentale del Giappone, scelta che tiene conto di logistiche portuali e capacità di stoccaggio. Per Tokyo la decisione rappresenta una soluzione tattica: sfruttare rotte e terminal che riducono tempi e costi rispetto a alternative più lunghe o congestionate. Contestualmente, l’eventuale scadenza dell’esenzione concessa dagli Stati Uniti per le vendite legate a Sakhalin-2, prevista per giugno, aggiunge urgenza alla gestione delle contrattazioni e alla pianificazione delle future importazioni.

Impatto della scadenza dell’esenzione

L’esenzione dalle sanzioni per alcune vendite provenienti da Sakhalin-2 è un fattore chiave: se non rinnovata, potrebbe complicare i flussi commerciali e influenzare la decisione di altri compratori internazionali. Per il Giappone, la finestra temporale implica la necessità di definire accordi in condizioni chiare prima che cambi il quadro normativo. Le aziende coinvolte stanno valutando tempi di consegna, alternative logistiche e possibili scenari regolatori, perché l’interruzione di approvvigionamento dal Medio Oriente ha ridotto le opzioni disponibili.

Conseguenze geopolitiche ed economiche

Sul piano macro, l’operazione giapponese si inserisce in un più ampio ridisegno delle rotte energetiche asiatiche: diversi paesi della regione, tra cui Filippine, Indonesia e Corea del Sud, hanno già effettuato acquisti di petrolio e derivati russi per compensare la crisi di offerta. Il Giappone, che nel 2026 dipendeva per il 94% dalle importazioni di greggio dal Medio Oriente, sta ora pesando scelte che bilancino sicurezza energetica e pressioni politiche esterne, con riflessi su costi dell’energia e relazioni diplomatiche.

In conclusione, la ricezione di questo carico attraverso Sakhalin-2 è un segnale della pragmaticità con cui alcuni paesi affrontano shock improvvisi nel mercato energetico. Mentre Tokyo adatta la sua strategia di approvvigionamento incrementando forniture alternative, la dinamica delle esenzioni e la risposta degli altri attori internazionali resteranno elementi determinanti per i mesi a venire.