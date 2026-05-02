Restrizioni al mifepristone: stop alla spedizione per posta dopo la decisione del Quinto Circuito

La Corte d’Appello del Quinto Circuito ha emesso il 2 maggio 2026 un provvedimento che ripristina l’obbligo di ottenere il mifepristone in presenza, mettendo un freno alla pratica della spedizione per posta e alle prescrizioni via telemedicina. Questa decisione nasce da una causa promossa dalla Louisiana e riapre un confronto che coinvolge la FDA, produttori di farmaci, organizzazioni mediche e gruppi pro-life.

Il provvedimento del Quinto Circuito sospende temporaneamente le modifiche che nel 2026 avevano eliminato l’obbligo di consegna in persona, e che avevano reso possibile l’invio del farmaco via posta dopo le semplificazioni introdotte all’inizio della pandemia. Il fulcro della disputa è se la normativa federale possa neutralizzare le leggi statali che vietano l’aborto.

La decisione del tribunale e il quadro normativo

Il pannello giudiziario ha ritenuto che permettere la spedizione del mifepristone renda effettivamente inefficaci i divieti statali come quello della Louisiana, che definisce l’unione feconda come persona giuridica. Nella motivazione si afferma che ogni somministrazione facilitata dalla decisione della FDA «annulla» il divieto locale.

Il giudizio sovrascrive la sospensione disposta da un tribunale inferiore e resta in vigore mentre il contenzioso prosegue.

La storia delle autorizzazioni

Il mifepristone è stato approvato negli USA nel 2000 e il suo uso autorizzato è stato esteso nel 2016 fino alla decima settimana di gestazione. Durante la pandemia, nell’aprile 2026, la FDA aveva tolto temporaneamente l’obbligo di dispensazione in presenza; tale requisito è stato poi eliminato definitivamente nel 2026, permettendo la spedizione per posta del farmaco. Nel 2026 la Corte Suprema aveva respinto all’unanimità un tentativo di limitare l’accesso al farmaco, ma ha lasciato spazio a nuove contestazioni procedurali.

Implicazioni pratiche per l’assistenza e la distribuzione

Il provvedimento interessa non solo gli Stati con divieti, ma anche quelli dove l’aborto è legale: molte prescrizioni vengono oggi erogate tramite telemedicina e farmaci spediti per posta. I dati degli studi indicano che la combinazione di mifepristone e misoprostol raggiunge circa il 95% di efficacia per l’interruzione di gravidanza e richiede cure successive in meno dell’1% dei casi, secondo le principali società mediche. Nonostante ciò, il blocco della spedizione rende più difficili gli accessi per chi vive in aree rurali o ha risorse limitate.

Chi subirà le conseguenze

Limitare la telemedicina penalizza gruppi già fragili: persone in contesti rurali, con basso reddito, con disabilità, vittime di violenza domestica e minoranze etniche. Organizzazioni come l’ACLU hanno sottolineato che restrizioni simili aumentano le barriere all’assistenza, mentre gruppi pro-life e procuratori statali parlano di tutela della vita e sovranità statale. Producenti come GenBioPro e Danco Laboratories hanno annunciato che valuteranno ricorsi d’urgenza e contestazioni dinanzi alla Corte Suprema.

Reazioni politiche, mediche e i prossimi passaggi legali

Le reazioni sono state nette: l’Attorney General della Louisiana ha salutato la decisione come una vittoria per la protezione dei nascituri, mentre governatori e procuratori di Stati come New York ribadiscono che le leggi statali continueranno a garantire l’accesso all’aborto farmacologico nei loro territori. Centri medici e società come l’American College of Obstetricians and Gynecologists continuano a definire sicuri sia il mifepristone sia il misoprostol sulla base delle evidenze accumulate in decenni di uso.

Dal punto di vista procedurale, la decisione del Quinto Circuito è probabile che venga impugnata: i produttori hanno chiesto sospensioni temporanee e si preparano a portare la questione alla Corte Suprema. Nel frattempo, il dibattito rimane acceso tra controllo regolatorio, sicurezza pubblica e diritti regionali, con possibili ripercussioni sull’organizzazione della telemedicina e sulla distribuzione dei farmaci per la salute riproduttiva.