Perché l'intelligenza artificiale mette a rischio i lavoratori il primo maggio

Il 1º maggio è da sempre una data simbolica per ricordare le conquiste e le battaglie per i diritti dei lavoratori. Nata anche dalle lotte del 1886, questa ricorrenza è l’occasione per riflettere su cosa significhi garantire condizioni dignitose per chi lavora; un giorno di memoria civile che mette al centro salario, orario e sicurezza sul lavoro.

In molti paesi il Primo maggio è festa pubblica, mentre in alcuni contesti, come negli Stati Uniti e in Canada, persistono tradizioni diverse che spostano questa celebrazione a date alternative.

Oggi però la questione del lavoro viene sollevata in un contesto nuovo: l’avanzata della intelligenza artificiale promette produttività ma mette in discussione la possibilità stessa di mantenere un’occupazione stabile.

Nel corso di gennaio, ad esempio, Amazon ha annunciato la volontà di licenziare circa 16.000 dipendenti, e in ottobre 2026 è emersa la notizia che l’azienda stava considerando di sostituire oltre mezzo milione di posti con sistemi automatizzati. Questi sviluppi costringono a ripensare il rapporto tra tecnologia, capitale e lavoro.

Automazione e disuguaglianze: il quadro attuale

Negli Stati Uniti si concentra una parte consistente della ricerca e degli investimenti in AI, favorendo una diffusione rapida di strumenti che possono ridurre il ruolo dei lavoratori nelle catene produttive. Il modello economico dominante tende a premiare l’efficienza e i profitti a breve termine, mentre il concetto di sicurezza occupazionale viene spesso sacrificato. La sostituzione delle mansioni umane con macchine solleva questioni pratiche: chi sostiene chi perde il lavoro? Come si regolano i diritti di chi svolge attività non facilmente automatizzabili ma comunque essenziali?

Un esempio urbano: il linguaggio della pubblicità pro-AI

A San Francisco, epicentro della tecnologia, le campagne pubblicitarie hanno assunto toni provocatori, trasformando la città in un manifesto a favore dell’automazione. L’agenzia locale Artisan è diventata nota per cartelloni che invitano a “smettere di assumere umani” e a celebrare l’arrivo della “forza lavoro AI“. Il giovane CEO Jaspar Carmichael-Jack ha difeso queste scelte come provocatorie, sostenendo che l’obiettivo sia sostituire i lavori meno desiderati per permettere alle persone di dedicarsi ad attività più appaganti. La retorica però si scontra con la realtà quotidiana di molte persone per le quali il lavoro rimane prima di tutto strumento di sussistenza.

Capitale, investimenti e costi reali dell’automazione

La transizione verso infrastrutture digitali richiede capitali enormi: secondo una ricostruzione del 29 aprile, nei primi tre mesi dell’anno alcune grandi aziende come Google, Amazon, Meta e Microsoft hanno destinato oltre 130,65 miliardi di dollari a spese in conto capitale, in gran parte per data center che alimentano servizi di AI. Al contempo, dirigenti di grandi gruppi osservano che oggi l’implementazione dell’automazione può costare più del lavoro umano, ma il profitto a lungo termine resta l’orizzonte che guida le scelte aziendali. In questo quadro la precarietà diventa uno strumento per contenere le richieste di tutele da parte dei lavoratori.

Conflitti sul posto di lavoro e resistenza sindacale

Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli episodi di contrasto tra aziende e organizzazioni dei lavoratori: casi di intimidazioni anti-sindacali, licenziamenti di attivisti e pratiche aggressive per scoraggiare l’organizzazione collettiva sono ricorrenti in realtà come Amazon, Starbucks e Trader Joe’s. Secondo la giornalista e ricercatrice Liza Featherstone, la classe dei miliardari mira a un mondo in cui i lavoratori siano il più possibile superflui o ricattabili; l’adozione dell’AI si inscrive in questa strategia perché riduce la capacità dei lavoratori di contrattare condizioni dignitose.

Prospettive politiche e rischi tecnologici

Dal punto di vista istituzionale, l’energia politica intorno all’AI è alta: amministrazioni e leader si affrettano a dichiarare ambizioni di leadership tecnologica. Un comunicato stampa della Casa Bianca di marzo ha descritto l’obiettivo di vincere la “corsa all’AI” per favorire la prosperità e la sicurezza nazionale. Tuttavia, i documenti di valutazione tecnica aggiornati a early 2026 segnalano rischi concreti: tendenza a generare informazioni false, perpetuazione di bias e impatti significativi su ambiente e sicurezza dei dati. Queste criticità rendono urgente un dibattito pubblico serio sulle regole e sui limiti dell’automazione.

In occasione del 1º maggio la memoria storica delle lotte operaie dovrebbe spingere a chiedere non solo tutele formali ma anche politiche che governino l’introduzione dell’AI a beneficio della collettività. Senza un quadro regolatorio che protegga reddito, salute e dignità, la promessa di macchine che liberano l’uomo dal lavoro rischia di tradursi in maggiore disuguaglianza e insicurezza. In questo senso la giornata dei lavoratori resta un momento per riaffermare che la tecnologia deve servire le persone e non il contrario.