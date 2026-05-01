Controlli più stretti sul Digital Markets Act: pressione dei deputati europei

I membri del Parlamento europeo sollecitano un'applicazione efficace del Digital Markets Act e un controllo più attento su search tool AI e servizi cloud

Negli ultimi sviluppi a Bruxelles, i membri del Parlamento europeo hanno sollevato la necessità di un’applicazione più concreta e rapida del Digital Markets Act. La richiesta non riguarda solo la firma di norme, ma l’attivazione di meccanismi operativi che garantiscano l’efficacia del quadro normativo. In particolare, i deputati puntano l’attenzione su tecnologie emergenti come gli strumenti di ricerca guidati dall’intelligenza artificiale e i servizi cloud, considerando che questi ambiti possono avere impatti significativi sul mercato digitale e sui diritti dei consumatori.

La presa di posizione è stata espressa all’interno del contesto istituzionale del Comitato per il mercato interno e la protezione dei consumatori, che ha chiesto alla Commissione un impegno chiaro e tempestivo. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dal Parlamento europeo (Fonte: European Union, EP) il 30/04/2026 alle 10:42. Questo passaggio sottolinea l’urgenza politica attribuita all’implementazione delle regole e la necessità di monitorare settori ad alto contenuto tecnologico.

Perché i deputati chiedono un’applicazione più rigorosa

I parlamentari motivano la loro richiesta con la constatazione che una normativa efficace richiede enforcement pratico oltre che testi normativi. Con il termine enforcement si intende l’insieme di azioni amministrative e sanzionatorie che trasformano le regole in comportamenti conformi. Senza meccanismi di controllo tempestivi e credibili, il Digital Markets Act rischia di rimanere un insieme di principi poco incisivi, incapace di contenere pratiche anticoncorrenziali o di tutelare gli utenti finali nei confronti di giganti digitali identificati come gatekeeper.

Pressioni sull’esecuzione e sui tempi

I deputati evidenziano la necessità che la Commissione agisca secondo scadenze chiare per evitare vuoti regolatori. Il concetto di timely enforcement — ovvero un’applicazione dei provvedimenti in tempi rapidi — è considerato cruciale per preservare l’integrità del mercato unico digitale. Misure lente o procedure troppo dilatate rischierebbero di indebolire la fiducia degli operatori più piccoli e dei consumatori, favorendo invece il consolidamento di posizioni dominanti.

Focus su strumenti di ricerca AI e servizi cloud

Una parte importante della discussione riguarda gli strumenti di ricerca basati su intelligenza artificiale. I deputati chiedono una maggiore vigilanza su questi strumenti poiché possono determinare la visibilità di informazioni, influenzare scelte dei consumatori e definire flussi di traffico digitale. L’espressione AI-driven search tools identifica tecnologie che combinano algoritmi complessi e grandi dataset per restituire risultati personalizzati, con implicazioni per la concorrenza e la trasparenza.

Perché i servizi cloud sono sensibili

I servizi cloud sono un’altra area sotto osservazione: l’affidamento a infrastrutture e piattaforme di pochi operatori può creare dipendenze critiche per le imprese europee. Il Comitato richiama l’attenzione sulla necessità di evitare situazioni in cui l’accesso a risorse essenziali sia soggetto a condizioni che limitano la concorrenza o la libertà d’impresa. Per i deputati, il monitoraggio deve essere calibrato e puntuale per prevenire distorsioni di mercato.

Ruolo del Comitato e prossimi passi

Il Comitato per il mercato interno e la protezione dei consumatori funge da foro di confronto e di sollecitazione verso la Commissione. L’intervento parlamentare è volto a richiedere non solo attenzione normativa, ma anche strumenti operativi di sorveglianza e sanzione. Il documento pubblicato il 30/04/2026 riassume le posizioni emerse e indica la volontà del Parlamento di seguire l’applicazione pratica delle norme con segnalazioni e proposte tecniche quando necessario.

In chiusura, la richiesta dei deputati rappresenta un richiamo a rendere concreti i principi del Digital Markets Act attraverso un enforcement che sia rapido, trasparente e mirato verso le tecnologie più impattanti. L’attenzione su intelligenza artificiale applicata alla ricerca e sui servizi cloud segnala dove, secondo il Parlamento, è più urgente concentrare sforzi di vigilanza per salvaguardare concorrenza e tutela dei consumatori.