Accordo rinnovato tra Sky e Warner Bros. Discovery, offerta più amplia per i clienti Sky sia per il cinema che per l'intrattenimento. Discovery+ resta un extra per chi volesse sport e contenuti originali.

Warner Bros è parte del gruppo Discovery e l’addio alla piattaforma Sky aveva fatto arrabbiare molti utenti perché si era perso un notevole portfolio di contenuti che spaziavano dal cinema, le serie tv e lo sport, riducendo notevolmente l’offerta a disposizione di chi già paga un costo abbastanza sostanzioso per godere di prodotti televisivi all’avanguardia.

La situazione ora sembra essere cambiata.

Come sarà l’offerta per i telespettatori

I telespettatori grazie a questo accordo raggiunto potranno godere dei 10 canali free ovvero Nove, Discovery, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, Hgtv, Discovery Turbo, K2 e Frisbee già visibili sui decoder di Sky a partire da oggi 30 aprile.

Per chi ama il cinema l’accordo prevede la possibilità di godere di vere e proprie prime visioni come il film “Primavera” con protagonista Tecla Insolia o il film “Idoli” dove figura al centro del cast Claudio Santamaria.

Non solo, anche film dal catalogo Warner Bros. come Barbie, Dune o Elvis.

Dal 14 maggio Discovery+ in abbonamento

I canali Eurosport non fanno parte dell’accordo, come riporta ItaliaOggi e quindi restano parte di Discovery+. La bella notizia è che però sarà possibile abbonarsi sui decoder Sky pagando un abbonamento extra.

Discovery+ è la frontiera dei contenuti originali del gruppo, come le serie prodotte in Italia e della suite di diritti sportivi che permetteranno di godere di eventi come il Giro d’Italia per il ciclismo, che partirà a fine maggio, la 24 ore di Le Mans per i motori ed il Roland Garros di tennis.