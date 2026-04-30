Contratti luce e gas nulli se stipulati al telefono senza consenso preventivo

La conversione del Decreto Bollette, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile, introduce cambiamenti significativi nel modo in cui vengono proposte le offerte per la fornitura di energia. A partire dal 19 giugno le chiamate o i messaggi commerciali finalizzati a proporre contratti luce e gas saranno consentiti solo se l’utente ha richiesto espressamente il contatto o ha prestato un consenso preventivo.

Questa norma ribalta l’assetto precedente, imponendo all’operatore l’onere di dimostrare la legittimità del contatto.

Il provvedimento nasce per rispondere a pratiche diffuse come chiamate aggressive, numeri camuffati e attivazioni non richieste. Oltre alla nullità dei contratti irregolari, l’intervento prevede strumenti tecnici per rendere più trasparente l’identità del chiamante: tra questi spiccano le numerazioni brevi volute dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per distinguere i soggetti autorizzati.

Cosa cambia per le offerte di luce e gas

In concreto, il nuovo quadro vieta la sollecitazione telefonica o via messaggio per la proposta e la conclusione di contratti luce e gas se non sussiste una richiesta da parte dell’utente o un consenso preventivo. L’effetto più rilevante è la nullità dei contratti conclusi in violazione della norma: ciò significa che l’utente può chiedere l’annullamento senza dover dimostrare di essere stato ingannato.

Per le imprese cambia la prassi commerciale: occorrerà conservare prove chiare del consenso e adottare procedure che traccino ogni passaggio della vendita telefonica.

Eccezioni e obblighi per gli operatori

Rimangono ammesse telefonate solo se l’utente le ha esplicitamente autorizzate o le ha richieste. Gli operatori sono chiamati a usare canali riconoscibili e a fornire elementi di identificazione inequivocabili; in mancanza, la responsabilità ricade sull’azienda. Le associazioni dei consumatori hanno ottenuto così un cambio di prospettiva: non più il cliente a dover provare l’illegittimità, ma il professionista a dimostrare la liceità del contatto.

Decodificare le chiamate: numeri brevi e lotta alle frodi

Per ridurre le pratiche di telemarketing aggressivo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto l’uso di numerazioni brevi, compresi codici di tre cifre, per identificare i call center e le imprese autorizzate. Questi numeri fungeranno da etichetta visibile al ricevente e limiteranno la confusione generata dallo spoofing, la falsificazione del numero chiamante. Le numerazioni brevi verranno assegnate a soggetti autorizzati che operano sulla rete nazionale, escludendo le chiamate provenienti dall’estero.

Tavolo tecnico e fasi di implementazione

Data la complessità delle modifiche, Agcom ha previsto un tavolo tecnico per definire le modalità operative e valutare ulteriori misure, come la distinzione delle numerazioni destinate esclusivamente a telemarketing e teleselling. L’approccio sarà graduale: alcune misure sono già operative, mentre altre richiederanno adeguamenti tecnici e normativi per essere pienamente efficaci.

Azioni delle autorità e strumenti di contrasto

Le autorità dispongono di leve rapide: Agcom può ordinare la sospensione delle linee individuate come fonte di contatti illeciti e il Garante per la protezione dei dati personali può richiedere interventi analoghi in caso di trattamento illecito di dati. Queste misure consentono di intervenire in tempo reale sulla filiera delle chiamate, riducendo l’impatto di campagne abusive e rendendo meno redditizia l’attivazione di forniture ottenute senza consenso.

Parallelamente, il quadro normativo si integra con strumenti già esistenti come il Registro pubblico delle opposizioni, che permette ai cittadini di opporsi alle chiamate indesiderate e di revocare consensi precedenti, e con le sanzioni amministrative per chi tratta i dati in modo improprio.

Perché la stretta era necessaria

Il settore dell’energia è stato particolarmente esposto alle tecniche di vendita telefonica: bollette complesse, timori legati ai rincari e catene di vendita che coinvolgono mandanti e subagenzie hanno favorito attivazioni non trasparenti. Rendendo nulli i contratti privi di consenso e introducendo numeri identificativi per i call center, il legislatore mira a spezzare il circuito economico che alimenta queste pratiche, rendendo meno remunerative le operazioni illecite.

Le recenti decisioni del Garante Privacy contro grandi operatori hanno dimostrato come il problema fosse anche di gestione dati: dalle banche informazioni all’uso improprio dei consensi. Il nuovo impianto punta quindi a mettere ordine sia sul piano commerciale che su quello della privacy.

In chiusura, per i consumatori il messaggio è semplice: prestare attenzione alle chiamate non richieste, evitare di fornire dati personali e preferire canali ufficiali per modificare contratti. In caso di dubbi o attivazioni sospette è possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori come Codici o Consumerismo No Profit e segnalare le pratiche scorrette: le nuove regole offrono strumenti concreti per riottenere tutela e annullare forniture non autorizzate.