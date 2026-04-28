L'indagine è partita nell'agosto del 2025 dopo che la vittima aveva raccontato tutto ai carabinieri.

Una donna ha pagato 10mila euro per incontrare Achille Lauro: era però una truffa. Ecco tutti i dettagli.

Truffa con il nome di Achille Lauro: fan perde 10mila euro per un finto incontro

Nell’agosto del 2025 una donna ha denunciato ai carabinieri di essere stata truffata. La vittima ha raccontato di essere stata agganciata su TikTok da un profilo che dichiarava falsamente di appartenere all’entourage di Achille Lauro.

Dopo una serie di contatti, la donna sarebbe stata convinta a fornire il numero di cellulare. La donna avrebbe poi ricevuto un messaggio, tramite un’utenza con prefisso estero, su WhatsApp. Subito dopo sarebbe entrato in scena un “sedicente” manager del cantante che sarebbe riuscite a convincere la donna che, se avesse pagato 10mila euro, avrebbe potuto incontrare il suo idolo.

Dopo alcuni tentativi verso conti italiani bloccati dai sistemi anti-frode, i malfattori le avrebbero fornito un conto lituano. A questo punto la donna avrebbe effettuato due bonifici tra il 21 e il 22 agosto 2025 per un totale di 10mila euro. Quando il falso manager le avrebbe chiesto ulteriori somme, la donna si sarebbe insospettita fino a denunciare il tutto ai carabinieri.

Truffa con il nome di Achille Lauro: due persone denunciate

I carabinieri di Castelnovo Monte (Reggio Emilia) hanno denunciato alla Procura un 45enne residente a Reggio Emilia e una 30enne residente a Novellara con l’accusa di truffa in concorso. Dalle indagini gli inquirenti sono infatti riusciti, analizzando i movimenti bancari, a scoprire che dal conto lituano la somma era stata trasferita su un conto corrente italiano di Poste usato per fare acquisti in supermercati ed esercizi commerciali nel reggiano. Così sono riusciti a risalire ai presunti responsabili della truffa.