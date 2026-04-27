Sarah Mullally in Vaticano: perché l'incontro con papa Leone XIV conta

Il colloquio del 27 aprile tra Sarah Mullally e papa Leone XIV riapre il tema dell' ecumenismo , tra gesti di fratellanza, memoria storica e critiche conservatrici

Il 27 aprile si è svolto in Vaticano l’incontro tra Sarah Mullally, arcivescova di Canterbury, e papa Leone XIV. La visita, concepita come colloquio privato seguito da scambi ufficiali e da un momento di preghiera, ha assunto fin da subito una forte carica simbolica: non si è trattato solo di un rituale diplomatico, ma di un tentativo di rinnovare il dialogo tra due tradizioni cristiane che condividono radici antiche ma convivono con differenze importanti.

Nel corso dell’udienza sono emersi richiami al passato e inviti a guardare avanti: il tema principale è stato la ricerca di una convivenza che promuova la testimonianza comune del Vangelo pur mantenendo la specificità di ciascuna chiesa. Questo approccio ha stimolato sia apprezzamenti sia critiche, segnando l’incontro come un momento di grande risonanza per l’ecumenismo contemporaneo.

Un incontro dalle forti valenze simboliche

L’udienza è stata accompagnata da gesti concreti: scambio di doni, presentazione delle delegazioni e una preghiera nella Cappella di Urbano VIII. Questi elementi sottolineano l’intento di mettere al centro la dimensione spirituale del confronto, perché per molti osservatori la preghiera comune resta il linguaggio più eloquente di un travaglio ecumenico che non può essere risolto solo con accordi istituzionali.

Il Pontefice e la primate anglicana hanno richiamato la necessità di lavorare insieme per il bene comune e per una presenza cristiana più credibile nel mondo.

Riferimenti storici e continuità

Nel discorso è stata evocata la Dichiarazione comune del 1966, momento fondante del dialogo tra Roma e Canterbury: quel passo inaugurale è servito a ricordare che il percorso ecumenico ha radici consolidate e che la storia offre strumenti per affrontare le questioni aperte. Il richiamo al passato è stato usato per sottolineare che l’obiettivo non è cancellare le differenze ma evitare che diventino ostacoli insormontabili alla collaborazione e alla testimonianza comune.

Le reazioni: tra consenso e critica

Non è mancata la controversia. Ambienti tradizionalisti, sia cattolici sia anglicani, hanno sollevato obiezioni sul tono e sul significato della visita. Alcuni critici hanno interpretato come eccessiva l’apertura mostrata dal Pontefice verso una figura che incarna cambiamenti significativi nella Chiesa d’Inghilterra, come la guida femminile. Altri hanno evidenziato che permangono nodi dottrinali irrisolti, a partire dalla questione degli ordini sacri e del sacerdozio femminile, che rendono il percorso verso la piena comunione ancora molto complesso.

Motivazioni delle critiche

Le polemiche nascono da preoccupazioni dottrinali e culturali: per alcuni la fraternità pubblica con rappresentanti anglicani può sembrare un’apertura che rischia di banalizzare differenze ritenute fondamentali. Per altri, invece, l’insistenza sul dialogo è un passo necessario per accompagnare le comunità cristiane a rispondere in modo più efficace alle sfide etiche e sociali del nostro tempo, dalla povertà ai conflitti internazionali.

Il valore pratico del dialogo ecumenico

Oltre alle questioni simboliche e alle tensioni, l’incontro ha avuto un risvolto operativo: entrambi i leader hanno ribadito l’importanza di collaborare su temi concreti come la carità, la giustizia sociale e la testimonianza comune nelle situazioni di crisi. In questo senso, l’ecumenismo non è presentato come mero consenso teoretico, ma come una strategia pastorale per amplificare l’impatto positivo delle chiese nella società.

La primate anglicana ha parlato di ospitalità non come semplice accoglienza ma come ministero che richiede di «fare spazio» gli uni per gli altri; il Pontefice ha richiamato la responsabilità di annunciare Cristo insieme, anche quando le vie verso l’unità appaiono tortuose. Entrambi i messaggi convergono sull’idea che la fraternità tra chiese è una forma di testimonianza pubblica, utile soprattutto in un contesto segnato da divisioni e violenze.

Verso quale orizzonte?

È improbabile che l’udienza del 27 aprile abbia risolto le dispute teologiche di lunga data, ma ha rappresentato un momento di riconferma dell’impegno a restare in dialogo. Il valore dell’incontro può essere misurato non tanto dalla soluzione immediata delle differenze quanto dalla volontà dimostrata di non trasformarle in barriere insormontabili. Per molti osservatori questa è la vera posta in gioco dell’ecumenismo: coltivare una comunione operativa che permetta alle comunità cristiane di parlare con una voce più credibile davanti alle sfide globali.

In definitiva, l’udienza ha ricordato che la preghiera condivisa, lo scambio fraterno e l’impegno sul terreno sociale possono costituire una base concreta per cammini di avvicinamento graduali. Resta aperta la domanda su come conciliare fedeltà dottrinale e collaborazione pratica, ma l’incontro ha ribadito che il dialogo rimane la via percorribile per provare a rispondere a questa sfida.