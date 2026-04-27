Dramma a Ischia, dove una donna è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita dal suo pitbull. I dettagli.

Dramma a Ischia, padrona aggredita dal suo pitbull

Nel comune di Barano (Ischia) una donna è stata aggredita dal proprio pitbull. Secondo quanto si apprende la padrona del cane si sarebbe recata in giardino per portare all’animale da mangiare quando, improvvisamente e senza alcun apparente motivo, il pitbull l’ha aggredita.

Le forti grida della donna hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo la polizia, per liberare la donna, ha dovuto abbattere il cane.

Dramma a Ischia, padrona aggredita dal suo pitbull: amputata una gamba

Come visto una donna è stata aggredita dal suo pitbull nel giardino di casa.

La donna è stata portata in ospedale dove i medici hanno dovuto amputarle la gamba sinistra. Ora è ricoverata in gravissime condizioni. Ancora da chiarire con esattezza che cosa sia accaduto, la donna al momento dell’aggressione era sola in casa, il compagno infatti, era ricoverato in ospedale. Da quanto si apprende questo non sarebbe il primo episodio violento attribuito al pitbull che, ricordiamo, è stato abbattuto dalla polizia per liberare la donna.

Le indagini sono attualmente in corso.