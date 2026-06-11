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Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico

Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico

(Adnkronos) - Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico, mentre Sudafrica e Messico disputavano la prima partita dei Mondiali davanti a 80.000 spettatori.  Gruppi di insegnanti, parenti di cittadini messicani scomparsi e attivisti di gr...

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(Adnkronos) – Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico, mentre Sudafrica e Messico disputavano la prima partita dei Mondiali davanti a 80.000 spettatori.  

Gruppi di insegnanti, parenti di cittadini messicani scomparsi e attivisti di gruppi studenteschi si erano radunati già da stamattina fuori dallo stadio.

Alcuni manifestanti, riferisce l’Afp, hanno forzato le barriere delle forze dell’ordine e si sono scontrati con gli agenti che presidiavano il perimetro dello stadio, pochi istanti dopo il primo gol del torneo da parte del Messico.  

Un gruppo di giovani ha infranto i finestrini delle auto con delle mazze, mentre la polizia lanciava gas lacrimogeni e schierava agenti a cavallo per disperdere i manifestanti. 

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