Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico

Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Cit...

Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Cit...

(Adnkronos) - Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico, mentre Sudafrica e Messico disputavano la prima partita dei Mondiali davanti a 80.000 spettatori. Gruppi di insegnanti, parenti di cittadini messicani scomparsi e attivisti di gr...