Taglio improvviso alla cerimonia di apertura: la Rai e l’interruzione durante Shakira

La diretta della cerimonia inaugurale dallo Stadio Azteca di Città del Messico è stata interrotta dalla Rai un minuto prima della conclusione dell’esibizione di Shakira con Burna Boy; l’azienda parla di un errore nella gestione del timing finale e esprime rammarico verso il pubblico

La trasmissione in diretta della cerimonia d’apertura dei Mondiali si è trasformata in un caso mediatico quando la rete italiana ha tagliato il collegamento dallo Stadio Azteca di Città del Messico durante l’esibizione di Shakira insieme a Burna Boy. L’interruzione, avvenuta in corrispondenza del passaggio al Tg1ha lasciato molti spettatori senza il finale dello spettacolo e ha innescato una valanga di reazioni sui social.

La Rai ha fornito spiegazioni ufficiali sulla scelta di chiudere la linea pochi secondi prima della conclusione della performance, parlando di vincoli tecnici e di una tempistica condivisa con la Fifa. Nella nota aziendale si legge che si è trattato di “un errore nella gestione del timing finale” e che la rete esprime “rammarico verso il pubblico” per l’accaduto.

Dettagli sull’interruzione e la tempistica della diretta

La programmazione della copertura dall’Azteca era regolata da una scaletta precisa concordata con la Fifache prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti della trasmissione. Nonostante ciò, la linea italiana è stata chiusa per dare spazio all’edizione delle 20 del Tg1interrompendo l’esibizione di Shakira un minuto prima della sua conclusione.

La Rai ha definito l’accaduto come “un errore nella gestione del timing finale” e ha ribadito che le altre fasi della copertura sono state realizzate in coerenza con le indicazioni ricevute.

Il punto critico della sostituzione con il Tg1

Secondo la ricostruzione ufficiale, la necessità di rispettare la linea editoriale del telegiornale ha determinato la valutazione operativa che ha causato il taglio. Il passaggio dalla cerimonia al Tg1 è avvenuto in modo netto, senza un avviso preventivo in sovrimpressione, e ha impedito a molti telespettatori di seguire il finale dell’esibizione di Shakira e Burna Boy. La scelta ha pure sollevato domande sulla qualità della gestione tecnica della diretta, già criticata per problemi di audio e video nelle prime fasi.

Reazioni del pubblico e riverbero sui social

La decisione di interrompere lo show ha scatenato una reazione immediata e intensa da parte degli spettatori: commenti di indignazione, ironia e criticismo si sono moltiplicati sulle piattaforme digitali. Molti utenti hanno contestato il fatto che, all’interno dello stesso Tg1sia stato poi trasmesso un servizio che mostrava parti dello spettacolo che alcuni telespettatori non avevano potuto vedere integralmente. Le proteste hanno sottolineato anche la percezione di difetti tecnici nella trasmissione, come la scarsa nitidezza dell’audio nei primi minuti.

Messaggi di disappunto e tono generale

Tra i messaggi circolati online si sono ritrovati toni di forte critica verso l’emittente e il confronto con altri grandi eventi. La Rai si è trovata a fronteggiare accuse di scarsa professionalità nella gestione dei grandi appuntamenti e richieste di chiarimenti sul coordinamento tra direzione della regia e palinsesto informativo.

Nel comunicato ufficiale l’azienda ha riconosciuto l’errore e ha espresso rammarico: “Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale; la Rai esprime rammarico verso il pubblico”. La nota sottolinea anche l’impegno a migliorare la copertura dei grandi eventi internazionali per evitare simili inconvenienti in futuro.

L’episodio ha acceso il dibattito non solo sulla correttezza della scelta tecnica, ma anche sul rapporto tra spettacolo e informazione in diretta televisiva. Per molti spettatori l’interruzione ha rappresentato un momento simbolico di disallineamento tra le esigenze del palinsesto e l’esperienza dello spettatore, specialmente quando la performance tagliata era quella dell’artista di punta della serata.

Resta il fatto che la cerimonia d’apertura dei Mondiali, svoltasi allo Stadio Azteca di Città del Messico il 11 giugno 2026, ha visto la partecipazione di numerosi artisti internazionali e una copertura televisiva seguita da milioni di spettatori italiani, rendendo l’incidente ancor più rilevante per l’opinione pubblica e per i responsabili della programmazione.