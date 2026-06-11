Mercati asiatici: Nikkei scende mentre il Brent supera i 93 dollari

La Borsa di Tokyo registra un avvio negativo del listino di riferimento con il Nikkei in perdita e lo yen in indebolimento, in un contesto segnato dall'inasprimento delle ostilità tra Iran e Medio Oriente e dall'avanzata dell'esercito israeliano in Libano.

La sessione d’apertura della Borsa di Tokyo è iniziata in territorio negativo, rispecchiando il clima di avversione al rischio sui mercati internazionali. Il riferimento principale, l’indice Nikkei ha segnato una flessione pari a -1,10% scendendo a quota 63.474,30 punti con una perdita di 704 punti rispetto all’ultimo valore di riferimento.

Questi movimenti sono stati accompagnati da tensioni geopolitiche nel Medio Oriente in particolare per l’escalation tra Iran e altri attori regionali e per l’avanzata dell’esercito israeliano nel Libano fattori che hanno riacceso le preoccupazioni degli investitori.

Reazione dei mercati azionari a notizie geopolitiche

Il calo del Nikkei all’apertura riflette una dinamica tipica: quando emergono notizie di conflitto internazionale, gli operatori tendono a ridurre l’esposizione azionaria e a privilegiare asset percepiti come rifugio.

In questo caso, la notizia dell’avanzata dell’esercito israeliano in Libano e il deteriorarsi delle relazioni con Iran hanno contribuito a un sentiment di rischio più elevato. Tale atteggiamento degli investitori si è tradotto nella perdita di 704 punti sul listino di riferimento, un calo che pesa sui principali titoli quotati e che ha determinato un’apertura nervosa della piazza di Tokyo.

Impatto sui volumi e sulla volatilità

Le fasi iniziali di contrattazione mostrano spesso un incremento della volatilità quando le notizie geopolitiche sono rilevanti: ordini di vendita accelerati e riaggiustamenti di portafoglio avvengono per neutralizzare l’incertezza futura. L’effetto immediato si vede nei movimenti percentuali, come il -1,10% registrato dal Nikkei ma anche nella composizione dei flussi, con operatori che possono ridurre la loro esposizione azionaria globale o spostarsi su strumenti meno rischiosi.

Valute e materie prime: yen più debole e petrolio in ripresa

Parallelamente alla performance azionaria, sul mercato dei cambi si è osservato un indebolimento dello yen. Il biglietto giapponese si è svalutato fino a livelli di circa 160,50 sul dollaro e a 185,20 sull’euro, segnali che indicano come le tensioni internazionali possano influenzare anche le valute tradizionalmente legate a flussi commerciali e alle politiche monetarie. Questo movimento dello yen può avere ripercussioni su esportazioni e importazioni giapponesi e sulle valutazioni dei gruppi multinazionali quotati a Tokyo.

Contemporaneamente, le quotazioni del greggio Brent sono tornate a salire, superando la soglia psicologica dei 93 dollari al barile. Il rialzo del Brent è coerente con il deterioramento della situazione in aree produttive e di transito strategico: quando aumentano i timori per la sicurezza delle forniture energetiche, il prezzo del petrolio tende a reagire velocemente. L’incremento del prezzo del petrolio aggiunge un ulteriore elemento di pressione sull’inflazione importata e sui costi operativi di vari settori industriali.

Connessioni tra petrolio, valute e mercati azionari

Il legame tra il prezzo del Brent il valore delle valute e gli indici azionari è di tipo diretto e indiretto: un aumento dei prezzi energetici può comprimere i margini aziendali e frenare i consumi, mentre le oscillazioni valutarie influenzano la competitività delle esportazioni. In questa fase, il contemporaneo indebolimento dello yen e il rialzo del Brent contribuiscono a un quadro macroeconomico più incerto, che si riflette nell’atteggiamento prudente degli investitori alla Borsa di Tokyo.

Questi elementi continuano a pesare sul sentiment e potrebbero guidare la direzione dei mercati nelle prossime sedute.