Aborto dopo diagnosi di sindrome di Down: il caso degli influencer Ridgway e le reazioni pubbliche

Il caso degli influencer Ridgway riapre il dibattito su aborto e diagnosi di sindrome di Down tra scelta personale e narrazione della disabilità.

Negli ultimi giorni il dibattito pubblico si è acceso attorno al tema della sindrome di Down e alla diagnosi prenatale, dopo che una vicenda condivisa sui social da una influencer ha riaperto la discussione su aborto, informazione medica e percezione della disabilità. Al centro del confronto non c’è solo la scelta individuale, ma anche il modo in cui la trisomia 21 viene raccontata, spesso tra paure, stereotipi e informazioni incomplete che influenzano profondamente le decisioni delle famiglie.

Gli influencer Jesse e Ashley Ridgway: l’aborto dopo la diagnosi di sindrome di Down

In questi giorni il dibattito online si è concentrato sulla storia dello youtuber statunitense Jesse Ridgway, che insieme alla moglie Ashley ha condiviso pubblicamente una decisione estremamente privata: interrompere la gravidanza dopo una diagnosi prenatale di sindrome di Down.

Nel messaggio diffuso il 3 giugno ha scritto: “Questa settimana, io e mia moglie abbiamo preso la difficilissima decisione di interrompere la gravidanza a causa della trisomia 21”, precisando anche: “Non è stata una scelta presa alla leggera”.

Nel suo racconto social, Ridgway ha descritto il passaggio dallo shock iniziale al tentativo di informarsi, spiegando di aver creduto inizialmente che le difficoltà fossero più limitate.

In seguito ha elencato alcune possibili complicazioni mediche associate alla sindrome di Down, come cardiopatie congenite, problemi uditivi e ritardi nello sviluppo. Le sue parole più discusse restano però quelle in cui afferma: “La sindrome di Down non è una ‘benedizione’, è oggettivamente una schifezza dal punto di vista della salute”.

Il creator ha anche riportato dati raccolti da conversazioni con medici e consulenti genetici, sostenendo che circa il 90% delle gravidanze con diagnosi di trisomia 21 venga interrotto, mentre secondo stime come quelle di Healthline negli Stati Uniti la percentuale reale si aggirerebbe intorno al 67%. Ha inoltre sottolineato come molte interruzioni avvengano in privato e siano accompagnate da stigma sociale, rendendo il fenomeno meno visibile e più difficile da raccontare pubblicamente.

Aborto dopo diagnosi di sindrome di Down: il caso degli influencer Ridgway e le reazioni pubbliche

La vicenda ha riaperto una discussione più ampia sul modo in cui la società parla della disabilità e su quanto le informazioni fornite alle famiglie siano complete e bilanciate. In Italia, il confronto ha visto intervenire figure come il consigliere regionale e attivista Luca Trapanese, padre adottivo di Alba, una bambina con sindrome di Down. Trapanese ha dichiarato: “Non ho alcuna intenzione di giudicare una scelta così personale e dolorosa. Sarei disonesto se raccontassi una realtà fatta solo di sorrisi. Sarei altrettanto disonesto se non dicessi che Alba ha riempito la mia vita di una ricchezza che non avrei mai immaginato. La vera domanda è: stiamo facendo abbastanza per permettere a queste persone e alle loro famiglie di vivere una vita dignitosa, inclusa e piena di opportunità?”.

Accanto a queste riflessioni si inserisce il lavoro di CoorDown, che da anni promuove una narrazione più equilibrata della trisomia 21. La sua presidente Martina Fuga ha sottolineato: “Puoi scegliere di interrompere una gravidanza perché non vuoi avere un figlio con sindrome di Down. Rispetterò la tua scelta. Ma non ascolterò in silenzio se la giustificherai dicendo che la vita di una persona con sindrome di Down farà schifo e sarà segnata da malattia e infelicità”. Ha inoltre ricordato che l’interruzione di gravidanza resta un diritto, ma che la comunicazione pubblica non dovrebbe trasformarsi in disinformazione o generalizzazioni dannose.

Un punto centrale del dibattito riguarda proprio la distanza tra percezione e realtà quotidiana della sindrome di Down. Le famiglie raccontano spesso che la diagnosi arriva accompagnata da scenari molto negativi e poco aggiornati, mentre l’esperienza concreta può essere più sfumata. Vengono citate difficoltà reali — come la necessità di terapie, la gestione della salute e la scarsità di servizi territoriali — ma anche percorsi di autonomia, inclusione scolastica e lavorativa sempre più diffusi.

Come ricordano diverse testimonianze genitoriali, tra cui quelle di Luisa Alimentato e Alessandra Baruffato, come riportato a Luce!, la vera criticità non è solo la condizione genetica in sé, ma ciò che la circonda: mancanza di informazioni, supporto discontinuo e un immaginario collettivo ancora spesso fermo a stereotipi. In questo contesto, la scelta di interrompere o portare avanti una gravidanza resta profondamente personale, ma il dibattito pubblico si concentra sempre più su un punto comune: garantire che ogni decisione sia davvero informata, libera e svincolata da paure o narrazioni distorte.

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