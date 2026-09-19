Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia: ecco tutti i dettagli.

Trump firma il pacchetto di sanzioni contro la Russia di Putin: i dettagli

Donald Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia e che puntano a colpire Vladimir Putin.

Tra le disposizioni c’è infatti anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. A promuovere il provvedimento era stato il senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio e grande sostenitore dell’Ucraina. A inizio settimana la Camera dei rappresentanti aveva approvato il provvedimento con il sostegno di esponenti di entrambi i partiti.

Il Senato invece lo aveva approvato già ad agosto, anche see alcuni democratici avessero espresso preoccupazione per l’ampliamento dei poteri del presidente per quanto riguarda i dazi. La nuova legge, denominata “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“, autorizza il presidente a imporre tariffe fino al 100% sui cinque maggiori acquirenti di petrolio e gas naturale russi.

Trump, smacco a Putin: firmato pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il provvedimento firmato da Trump prevede dunque sanzioni nei confronti di Vladimir Putin, oltre a esponenti del suo governo, oligarchi e banche e istituzioni finanziarie russe. La legge potrebbe avere un impatto particolare anche su Cina e India, i principali acquirenti di greggio russo. Il provvedimento, infine, estende le sanzioni ai settori energetico e degli armamenti dell’Iran.