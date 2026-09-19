Addio a Sandro Mazzola: chi sono la moglie e i figli della leggenda dell'Inter

Addio a Sandro Mazzola: chi sono la moglie e i figli della leggenda dell'Inter

Sandro Mazzola è morto a 83 anni. Leggenda dell’Inter e dell’intero calcio italiano, ha lasciato un grande vuoto in tutti gli appassionati del mondo del pallone. Lascia la moglie e i quattro figli, ecco chi sono.

Addio a Sandro Mazzola: chi è la moglie Graziella Galante

Ha scritto la storia dell’Inter, ma anche del calcio italiano, se ne va a 83 anni Sandro Mazzola.

Dopo Baresi, il mondo del pallone si trova a dire addio a un’altra leggenda, uno di quei calciatori che non puoi non rispettare a prescindere dal tifo. Mazzola lascia la moglie Gabriella Galante, che aveva sposato nel 1964 e con la quale quindi ha condiviso gran parte della sua vita. Graziella si innamorò di lui prima che diventasse un campione, quando ancora non aveva nulla, un amore durato fino alla fine.

Addio a Sandro Mazzola: chi sono i quattro figli

Sandro Mazzola e Gabriella Galante hanno avuto ben quattro figli, Ilaria, Valentina, Sandro e Paolo. Tutti e quattro hanno deciso di costruirsi una vita lontana dai riflettori e anche dai grandi palcoscenici sportivi. Ilaria è laureata in giurisprudenza ma oggi insegna ginnastica in Brianza. Valentina invece affianca il marito nella gestione della sua carrozzeria.

Sandro è oggi titolare di alcuni negozi di abbigliamento, ma ha anche giocato a calcio nel Saranno e allenato una squadra di calcio a 5 nel Milanese. Infine Paolo è passato dal settore giovanile dell’Inter, ma poi ha intrapreso una strada diversa, oggi gestisce un punto vendita all’interno di un centro commerciale.