Lady Gaga e Michael Polansky, la figlia Rose Bean: perché si chiama così

Lady Gaga e Michael Polansky, la figlia Rose Bean: perché si chiama così

Lady Gaga e Michael Polansky, la figlia Rose Bean è nata a giugno: il significato del nome e il legame con la carriera della cantante

La notizia della maternità di Lady Gaga è arrivata a sorpresa. Lo scorso 11 settembre la popstar è stata fotografata insieme al compagno Michael Polansky mentre passeggiava con un bebè, attirando immediatamente l’attenzione dei media internazionali e dei fan.

Lady Gaga e Michael Polansky hanno una figlia: si chiama Rose Bean

Fino a quel momento, infatti, la coppia non aveva annunciato pubblicamente l’arrivo di un figlio e la cantante era apparsa in pubblico senza lasciare intendere che fosse diventata madre, come si legge nel portale Biccy.it.

A una settimana dalle prime fotografie, sono emersi nuovi dettagli sulla figlia di Lady Gaga e Michael Polansky. La bambina si chiama Rose Bean ed è nata il 9 giugno alle 23:19 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. A riportare le informazioni è stato TMZ, che sostiene di aver consultato anche il certificato di nascita della piccola.

Secondo quanto riferito dal sito americano, a occuparsi del parto sarebbe stato il dottor Robert Katz, ginecologo noto per aver seguito diverse celebrità, tra cui la cantante Ciara.

La figlia di Lady Gaga e Michael Polansky è nata a giugno

La nascita di Rose Bean risalirebbe dunque a circa tre mesi prima delle fotografie che hanno reso pubblica la notizia.

L’ultima apparizione pubblica di Lady Gaga prima della nascita risale infatti alla primavera, quando la cantante aveva partecipato alla première de Il Diavolo Veste Prada 2 al Lincoln Center di New York insieme a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Dopo quell’occasione, la popstar avrebbe mantenuto un profilo particolarmente riservato, allontanandosi per un periodo dai riflettori. La sua ricomparsa accanto a Polansky e alla bambina ha quindi contribuito a rendere ancora più inattesa la notizia della maternità. I rappresentanti della coppia, contattati da Billboard, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla nascita né sul nome scelto per la bambina.

Rose Bean, il significato del nome scelto da Lady Gaga

Proprio il nome Rose Bean ha però attirato l’attenzione, soprattutto per i possibili riferimenti alla carriera e alle passioni artistiche di Lady Gaga. Secondo Billboard, Rose potrebbe essere un omaggio a La Vie En Rose, celebre brano di Edith Piaf interpretato dalla cantante nel film A Star Is Born. Il legame con la canzone è particolarmente significativo anche perché Gaga ha dedicato proprio a La Vie En Rose un tatuaggio a forma di rosa sulla schiena. Il secondo nome, Bean, sarebbe invece collegato a Carl Bean, cantante e attivista scomparso nel 2021. Secondo People, la sua figura avrebbe rappresentato una fonte d’ispirazione per Gaga nella realizzazione di Born This Way, uno dei brani più importanti della sua carriera. Dopo la diffusione delle informazioni sul nome, i Little Monster, come sono chiamati i fan di Lady Gaga, hanno espresso sui social il loro apprezzamento per la scelta della popstar.