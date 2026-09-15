Beatrice Arnera è da diversi mesi accanto a Raoul Bova dopo che l’attore si è definitivamente separato da Rocio Munoz Morales ma ora al centro dei pensieri dell’attrice non vi sono vecchie vicessitudini del nuovo compagno quanto un comportamento di un determinato giornale che la infastidisce da tempo ed ha quindi deciso di farsi sentire a modo suo.

Andrea Biavardi e gli articoli su Raoul Bova

Che il direttore di un giornale debba scrivere notizie per far vivere il proprio giornale è chiaro, “Oggi” d’altronde è dal 1939 una delle firme indiscutibili del gossip italiano e sono state tante le notizie emerse nel corso dei decenni che hanno riguardato figure dello star system nostrano.

Il problema nasce quando ci si fossilizza su una figura, cercando scoop anche quando non ve ne sarebbe bisogno e si mostra un debole non previsto da un professionista che dovrebbe essere superpartes.

Bene, il direttore di “Oggi” Andrea Biavardi ha mostrato e mostra ancora oggi il suo “debole” verso Raoul Bova ma se in passato gli articoli dove citava Rocio, la ex dell’attore potevano anche andare bene, ora che al suo fianco c’è Beatrice Arnera tutta questa infatuazione non viene accettata.

Il sonetto contro il direttore del quotidiano

Beatrice Arnera ha quindi dato spazio alla sua vena poetica per lanciare un messaggio chiaro al direttore del giornale, difatti dopo aver pubblicato alcuni reel con messaggi diretti al giornalista ha fatto delle stories dove mostrava il sonetto scritto per lui.

Parole che enfatizzano i pensieri che il direttore avrebbe su Bova, in titoli e scritti che popolano i suoi editoriali, con tanto di stilettata nei confronti di sua moglie di cui non si hanno dati.

Si focalizza sul fatto che per lui il centro dei pensieri è Bova – “Di giorno scrivi Raoul, di notte corri a ritrovarlo in sogni e batticuori“. Il sonetto dove l’attrice sottolinea l’attrazione del giornalista per il proprio compagno si chiude con un invito diretto a cena a casa loro portando anche la moglie.

Al momento il direttore non ha replicato al sonetto dedicatogli, non è detto che non lo sfrutti per un articolo dedicato, lo scopriremo nelle prossime settimane.