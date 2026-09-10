La showgirl argentina ha commentato le foto della cantante a Venezia: i fan però sono divisi.

Entrambe ex di Stefano De Martino, da tempo pare che i rapporti tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone siano molto buoni. Ora la showgirl argentina ha voluto fare un commento sui social ad alcune foto pubblicate dalla cantante, ma tra i fan c’è chi crede che ci sia sotto qualcosa.

Belen Rodriguez e il complimento sui social a Emma Marrone: “Sei proprio tanto più bella del solito”

Emma Marrone ha pubblicato su Instagram alcuni scatti a Venezia. Tra i commenti anche quello di Belen Rodriguez: “Non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale e non modifichi foto in modo esasperato, devo dirti che sei proprio tanto più bella del solito.” Un messaggio che appare come un complimento alla bellezza naturale della cantante ma, alcuni fan, sono rimasti perplessi.

Ecco perché.

Belen Rodriguez, il complimento a Emma Marrone sui social divide i fan

Alcuni fan sono rimasti un pò perplessi dopo il commento di Belen sotto al post di Emma, in quanto l’hanno interpretato come una frecciatina involontaria, in particolare la frase “non modifichi le foto in modo esasperato”, quasi come se la showgirl argentina stesse sottolineando che la cantante, sebbene non in maniera eccessiva, abbia comunque ritoccato i suoi scatti su Instagram.

Emma però non sembra averla interpretata così, in quanto ha risposto con un cuore, anche perché Belen pare realmente aver fatto solamente un complimento alla Marrone.