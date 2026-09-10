L'Italia è sotto la morsa del maltempo, con piogge, temporali e anche trombe d'aria: le previsioni.

Dopo il gran caldo ecco che l’Italia deve fare i conto con una violenta ondata di maltempo, che sta mettendo in ginocchio diverse regioni. Ecco le previsioni meteo aggiornate.

Allerta meteo in Italia, quanto durerà il maltempo?

L’Italia ha detto sì addio al grande caldo che ci ha accompagnati per l’intera estate, con temperature record, tanto che agosto è stato il mese più caldo mai registrato.

Ora però la nostra penisola deve fare i conti con una violenta ondata di maltempo, in particolare al Centro-Nord che non solo ha portato a un drastico calo delle temperature ma anche a numerosi disagi. Già da domani però le cose dovrebbero lentamente migliorare, con solo locali temporali nel weekend al Sud.

Ma vediamo ora le previsioni aggiornate.

Maltempo senza tregua sull’Italia, è allerta meteo: le previsioni aggiornate

Temporali, forti piogge e raffiche di vento in queste ore sull’Italia, tanto che è allerta arancione su quattro regioni, ovvero Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre 2026, previste piogge anche in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania.

A partire da pomeriggio al Nord-Ovest comincerà a rivedersi il sole dopo giorni di pioggia e cieli grigi. Nel Trevigiano, una tromba d’aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare costretti a scappare.