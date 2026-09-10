Ebbene sì, secondo i dati Copernicus agosto 2026 è stato il mese più caldo di sempre. Ecco tutti i dati.

Agosto 2026, il mese più caldo di sempre? I dati Copernicus

I dati del Servizio ai cambiamenti climatici di Copernicus ha reso noto che il mese scorso, ovvero agosto 2026, è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023: la temperatura media globale infatti è stata di 16,96 °C, superiore di 1,65°C alla media preindustriale 1850-1900.

Ma non è finita qui, agosto 2026 è stato anche il primo mese da novembre del 2025 con un valore superiore a 1,5 °C dai livelli preindustriali.

Europa Occidentale: è stata l’estate più calda dal 2003

Come detto Agosto 2026 è stato il mese più caldo di sempre, alla pari con luglio 2023. Questa è stata un estate rovente in tutta Europa ma in particolare nell‘Europa Occidentale, con l’estate che è risultata la più calda mai registrata, superando anche lo storico primato del 2003.

L’intera Europa ha invece vissuto la terza estate più calda, dietro solamente a quelle del 2024 e del 2022. Questa è stata anche un’estate con una grande siccità diffusa, che ha creato seri danni all’agricoltura e non solo.