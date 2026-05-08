Il terzo aprile più caldo: i dati di Copernicus su aprile 2026

Scopri i numeri chiave su aprile 2026: anomalie termiche globali e marine confermate da Copernicus e il possibile ritorno di El Niño

Il servizio di monitoraggio Copernicus dell’UE ha classificato aprile 2026 come il terzo aprile più caldo mai registrato a livello globale. La temperatura media dell’aria superficiale per il mese è stata di 14,89 °C, cioè 0,52 °C in più rispetto alla media di aprile del trentennio 1991-2026. Rispetto al periodo pre-industriale 1850-1900 il valore risulta superiore di 1,43 °C, confermando una persistenza delle anomalie termiche su scala globale.

La classifica mensile mostra come aprile 2026 rimanga il mese più caldo in assoluto per aprile, seguito da aprile 2026, mentre il 2026 occupa la terza posizione. Questi posizionamenti consecutivi indicano non solo oscillazioni naturali, ma anche una tendenza che gli osservatori collegano al progressivo riscaldamento globale e alle combinazioni di fattori climatici, tra cui il ruolo episodico di El Niño.

Cosa dicono i numeri sulla terraferma europea

Per quanto riguarda l’Europa, la temperatura media sulla terraferma nel mese di aprile 2026 è stata pari a 8,88 °C, valore che rappresenta la decima temperatura più calda registrata per questo mese. Tale indice risulta superiore di 0,50 °C rispetto alla media di aprile 1991-2026. Il record di aprile più caldo in Europa rimane quello del 2018, ma i dati del 2026 evidenziano come anche i mesi primaverili stiano registrando anomalie significative, con ripercussioni su cicli agricoli, regime delle piogge e domanda energetica.

Implicazioni regionali

La combinazione di temperature terrestri sopra media e le variazioni nella circolazione atmosferica possono amplificare eventi estremi localizzati. L’aumento medio di 0,50 °C sull’Europa non è solo un numero: rappresenta un contesto che può alterare la fenologia delle colture, anticipare o ritardare stagioni meteorologiche e incidere sulla gestione delle risorse idriche. Gli indicatori monitorati da Copernicus forniscono così elementi utili per la pianificazione adattativa a scala nazionale e locale.

La temperatura dei mari e il ruolo di El Niño

Nel corso di aprile 2026 la temperatura superficiale dei mari extratropicali (compresi tra i 60° di latitudine Sud e i 60° di latitudine Nord) ha raggiunto 21,00 °C, la seconda temperatura più alta osservata per questo mese. Il massimo mai registrato per aprile è stato rilevato nel 2026, periodo in cui si è manifestato l’ultimo importante episodio di El Niño. La persistenza di mari più caldi favorisce un trasferimento di calore verso l’atmosfera, con effetti su precipitazioni e circolazioni atmosferiche su vaste aree.

Prospettive climatiche

Gli stessi rapporti di Copernicus segnalano che un altro fenomeno del El Niño è atteso per i prossimi mesi, condizione che potrebbe accentuare ulteriormente le anomalie di temperatura superficiale del mare e influenzare il clima globale. È importante distinguere tra il contributo di eventi naturali come El Niño e la tendenza di base dovuta al riscaldamento globale, entrambi presenti nei numeri comunicati.

Cosa osservare nei prossimi mesi

Il monitoraggio continuo di Copernicus rimane fondamentale: le serie temporali di temperatura terrestre e marina permettono di valutare l’entità e la persistenza delle anomalie. Nei prossimi mesi gli scienziati presteranno particolare attenzione all’evoluzione della temperatura superficiale dei mari e agli indicatori di teleconnessione che possono modulare eventi estremi. La conferma di un nuovo El Niño potrebbe accelerare l’insorgere di condizioni climatiche fuori dagli intervalli storici, con impatti su agricoltura, ecosistemi marini e gestione delle emergenze.

In chiusura, i numeri di aprile 2026 confermano la necessità di mantenere elevata l’attenzione su dati osservativi e modelli previsionali: conoscere le anomalie è il primo passo per pianificare risposte efficaci, sia sul fronte della mitigazione che dell’adattamento. I report di Copernicus offrono una base solida per decisioni informate a livello regionale e globale.