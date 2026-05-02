Livelli del mare in aumento e rischio per le coste italiane

Scopri perché l'Europa si riscalda più velocemente e quali misure sono proposte per limitare l'impatto sulle comunità costiere

Il rapporto European State of the Climate 2026 elaborato da Copernicus traccia uno scenario chiaro: l’Europa sta subendo un riscaldamento accelerato che ha conseguenze dirette sui ghiacciai, sul livello del mare e sugli ecosistemi costieri. Dalle analisi emerge che la Regione Artica è la più interessata, mentre il continente europeo si riscalda progressivamente più del resto del pianeta: dagli anni ’80 la tendenza di riscaldamento è quasi il doppio rispetto alla media globale.

Questo processo alimenta la perdita di massa glaciale e contribuisce all’innalzamento del mare con effetti già visibili sulle comunità e sulle infrastrutture costiere.

Nel dettaglio, il rapporto mette in evidenza numeri e tendenze che rendono l’urgenza difficile da ignorare: per il 2026 sono registrati record di temperature marine regionali e uno scioglimento significativo delle calotte, con ripercussioni misurabili in millimetri di aumento del livello marino e in stress biologico per gli habitat marini.

Di fronte a questi segnali, operatori e istituzioni propongono misure di adattamento come la pianificazione di invasi e il potenziamento delle reti idrauliche per mitigare la variabilità idrica.

Il bilancio europeo dei ghiacci e del mare

Secondo Copernicus, la perdita di massa glaciale nel 2026 è stata consistente sia a scala europea sia globale. In quel periodo la calotta ghiacciata della Groenlandia ha perso 139 gigatonnellate (Gt), un valore che ha contribuito a un aumento medio globale del livello del mare di circa 0,4 millimetri in quell’anno.

A livello mondiale la perdita glaciale è stata stimata in 410 Gt, equivalente a 1,1 millimetri di incremento del mare. Considerando la serie storica dal 1993, l’innalzamento osservato supera i 10 centimetri, con una velocità media di circa 3,6 millimetri all’anno. La calotta della Groenlandia contiene acqua sufficiente a innalzare il livello marino di 7 metri, una riserva che rende evidente il potenziale impatto se lo scioglimento proseguisse su larga scala.

Numeri chiave e tendenze

La dinamica del riscaldamento è misurata anche sulle temperature marine: la regione oceanica europea ha segnato per il 2026 una media annuale record, mentre il Mar Mediterraneo ha registrato la seconda temperatura più alta di sempre, con un’anomalia di oltre 1 grado rispetto alla media. Nel bacino mediterraneo oltre la metà delle aree ha sperimentato ondate di calore severe o estreme, riducendo la resilienza degli ecosistemi marini. Questi indicatori combinati spiegano perché fenomeni come l’intrusione salina, l’erosione costiera e la modifica degli habitat marini siano ormai fenomeni ricorrenti in molte zone d’Europa e del Mediterraneo.

Effetti sulle coste e sugli ecosistemi marini

L’aumento delle temperature marine e il progressivo innalzamento del livello del mare esercitano pressione sulla biodiversità costiera. Le acque che bagnano la penisola italiana mostrano anomalie termiche comprese tra +1,5 °C e +3 °C rispetto alla media, condizioni che causano stress alla fauna e alla flora marine. Un esempio emblematico è la possibile regressione delle praterie di Poseidonia oceanica, habitat fondamentale per molte specie: secondo le stime, senza azioni robuste queste praterie potrebbero ridursi drasticamente o scomparire entro la fine del secolo, con impatti a catena sulle economie costiere e sulla qualità delle acque.

Poseidonia e temperature anomale

La salute delle praterie di Poseidonia è un indicatore sensibile delle condizioni marine: temperature più elevate e variazioni di salinità aumentano la mortalità delle piante e riducono la capacità dei fondali di sequestrare carbonio. L’accelerazione delle ondate di calore marine, già registrata per anni consecutivi, accentua questi fenomeni, rendendo prioritario il monitoraggio e misure di protezione costiera, oltre a politiche che riducano le fonti di stress antropico.

Situazione idrica in Italia e proposte di adattamento

Il quadro italiano è eterogeneo: i grandi laghi del Nord mostrano livelli variabili (Verbano 96%, Lario 54,1%, Garda 80,7%, Sebino 53,6%), mentre le portate dei fiumi e lo stock nevoso presentano segnali di squilibrio. In Valle d’Aosta aumentano le portate di Dora Baltea e torrente Lys; in Piemonte si registra un calo di alcuni corsi d’acqua (-30% per Stura di Demonte, Toce e Tanaro). In Lombardia il deficit di neve è rilevante con un SWE stimato a -60,6%, mentre in regioni come Veneto ed Emilia-Romagna molti fiumi si attestano su livelli storicamente bassi. Al Sud, alcuni invasi mostrano riduzioni dovute all’uso irriguo, mentre in Puglia i bacini della Capitanata risultano all’89% della capacità.

Piano Invasi e reti idrauliche

Di fronte a questa fotografia, l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sollecita interventi immediati: il Piano Invasi proposto con Coldiretti e il progetto per l’efficientamento della rete idraulica mirano a trattenere le piogge, distribuire le risorse e attenuare l’estremizzazione degli eventi atmosferici. Come osserva Francesco Vincenzi, presidente di ANBI, sono misure disponibili che richiedono però decisioni e investimenti rapidi per proteggere le comunità e garantire la sicurezza idrica.

In sintesi, i dati di Copernicus e le rilevazioni nazionali mostrano una crisi climatica che non è futuribile ma già in atto. Le soluzioni richiedono azioni coordinate tra monitoraggio scientifico, infrastrutture e politiche di adattamento per ridurre la vulnerabilità delle coste e gestire in modo sostenibile le risorse idriche.