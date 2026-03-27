Perdita di petrolio nel Golfo del Messico raggiunge riserve naturali e uccide specie marine

Un'ampia perdita di petrolio nel Golfo del Messico ha raggiunto sette riserve naturali e contaminato animali marini: autorità e ong offrono versioni diverse sulle cause e sulla gestione

Una vasta perdita di petrolio segnalata all’inizio di marzo si è estesa per più di 600 km nel Golfo del Messico, raggiungendo sette aree protette lungo le coste di Veracruz e Tabasco. Le ispezioni via satellite e i rilievi in mare hanno permesso alle autorità messicane di collegare la macchia a tre punti di fuoriuscita: una nave non identificata attraccata nei pressi di Coatzacoalcos e due punti di emissione naturale di idrocarburi, tra cui una nota localmente come chapopotera. In questo contesto si sono generate forti preoccupazioni per gli impatti su habitat costieri e comunità di pescatori.

Le autorità hanno comunicato che la perdita rimane attiva e che sono già state raccolte circa 430 tonnellate di idrocarburi, pur sostenendo di non aver rilevato danni ambientali «gravi». Di contro, organizzazioni ambientaliste e segnalazioni locali descrivono un quadro più drammatico: carcasse di tartarughe marine, un lamantino e diverse specie ittiche contaminate, oltre a danni documentati su circa 17 barriere coralline. La discrepanza tra istituzioni e ong ha alimentato critiche sulla trasparenza e sulla tempestività degli interventi.

Origine e dinamica della perdita

L’analisi condotta dalla Marina e da altre agenzie ha individuato tre fonti principali: una imbarcazione ormeggiata nei pressi del porto di Coatzacoalcos, una chapopotera a circa 8 km dal porto — definita come un punto di emissione naturale di petrolio — e un’altra falla naturale nella Baia di Campeche. Secondo il segretario della Marina, ammiraglio Raymundo Morales, il numero di navi presenti nella zona in prima fase ha ostacolato l’identificazione immediata della sorgente navale, poiché 13 imbarcazioni non erano ancora state ispezionate. Le sorgenti naturali, in particolare quelle legate al giacimento di Cantarell, mostrano una emissione costante che pare intensificata nell’ultimo mese.

Il ruolo delle sorgenti naturali

Le famigerate sorgenti naturali del Golfo non sono ignorate dagli scienziati: luoghi come la chapopotera rilasciano idrocarburi in modo persistente, ma gli esperti sottolineano che il recente fenomeno ha mostrato un flusso aumentato rispetto alla norma. Questo ha complicato la lettura delle cause, mescolando emissioni naturali e possibili perdite di origine antropica. Il risultato è una macchia che si muove con correnti e vento, estendendosi lungo la costa e interessando habitat sensibili.

Impatto su ecosistemi e comunità

Le autorità ambientali hanno elencato le aree protette coinvolte: Los Tuxtlas, il Parco nazionale del sistema arrecifale di Veracruz, il santuario Lechuguillas, il santuario delle spiagge Totonacapan, l’area di protezione della flora e fauna del arrecife Lobos Tuxpan e il tratto sud del Rancho Nuevo, oltre a interventi nelle Valli umide di Centla in Tabasco. Queste zone ospitano specie chiave e attività di pesca locale, con potenziali ripercussioni economiche per i pescatori e rischi per la salubrità dei prodotti marini come le ostriche del lago Mecoacán.

Eventi collaterali e sicurezza

Il 17 marzo una situazione correlata ha causato un’esplosione vicino alla raffineria Olmeca, di proprietà dello Stato attraverso Pemex, dopo il riversamento di acqua oleosa su una strada: secondo un comunicato aziendale, un veicolo è esploso provocando la morte di cinque persone. Questo episodio ha acuito la preoccupazione delle comunità costiere, timorose per la contaminazione dei raccolti marini e per la sicurezza pubblica durante le operazioni di pulizia.

Reazioni istituzionali e critiche

Organizzazioni come Oceana e Greenpeace Messico hanno denunciato ritardi e scarsa trasparenza nelle comunicazioni ufficiali, definendo il Golfo come una possibile «zona di sacrificio» per l’industria petrolifera se non vengono adottati protocolli più stringenti. Le richieste includono maggiore supervisione, una strategia comunicativa puntuale e misure riparative efficaci per ecosistemi e comunità colpite. Le autorità, dal canto loro, sostengono di aver attivato programmi di raccolta e bonifica e di continuare le indagini per chiarire responsabilità e dinamiche dell’evento.

Il caso rimane aperto: tra monitoraggi satellitari, sopralluoghi in loco e proteste pubbliche, la priorità per le comunità e gli ecologi è ora limitare i danni a habitat già fragili e assicurare che le famiglie che dipendono dal mare ricevano supporto. L’evoluzione delle indagini e le misure di ripristino determineranno se l’area coinvolta potrà recuperare e come verranno modificate le pratiche di sorveglianza e prevenzione nel Golfo del Messico.