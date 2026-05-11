Aggiornamento Instagram: i cali di follower tra le star e le conseguenze

Dopo l'aggiornamento che ha eliminato account falsi, alcuni influencer hanno registrato perdite significative mentre altri hanno mantenuto una fanbase sostanzialmente intatta

La notte dell’8 maggio Instagram ha attuato un intervento mirato per rimuovere account falsi e inattivi, con un impatto immediato sui numeri pubblici di molti profili celebri. Questo tipo di azione, pensata per migliorare la qualità della piattaforma e la credibilità delle metriche, ha prodotto un effetto a catena: alcuni personaggi hanno visto sparire decine o centinaia di migliaia di seguaci in poche ore, mentre altri hanno registrato cali trascurabili.

Il fenomeno mette in luce la differenza tra una follower base gonfiata e un pubblico realmente attivo. Per i brand e per chi costruisce una carriera online, la pulizia degli account può alterare indicatori chiave come tassi di engagement e reach, costringendo a rivedere strategie di comunicazione e valutazioni di valore commerciale.

Cosa è cambiato con l’aggiornamento

Instagram ha dichiarato che l’operazione mirava a individuare e cancellare bot, profili duplicati e account inattivi, ossia quelle entità che non contribuiscono a un’interazione autentica. Il risultato è stato una correzione dei numeri visibili sui profili pubblici: follower che fino a poche ore prima apparivano come reali sono scomparsi. Questo tipo di intervento è comune nelle piattaforme social per preservare metriche utili a utenti, creator e inserzionisti, ma mette anche in evidenza quanto alcune audience fossero artificialmente ampliate.

Meccanismo dell’intervento

La rimozione ha seguito criteri algoritmici e manuali, finalizzati a scovare comportamenti anomali: attività ripetitive, account senza contenuti reali o profili creati in massa. Quando un profilo ufficiale perde seguaci, la variazione può indicare la percentuale di pubblico non autentico. In questo caso l’aggiornamento ha evidenziato come, per alcuni personaggi, l’impatto sia stato solo marginale, mentre per altri ha rappresentato una vera e propria emorragia di follower.

Chi ha perso di più e chi ha tenuto

Tra i nomi più colpiti troviamo Chiara Ferragni, che ha visto sparire 387.000 follower, pari all’1,39% della sua fanbase totale; un calo confrontabile con la popolazione di una città italiana come Bologna. Anche Mariano Di Vaio ha subito una perdita significativa: 150.000 follower (2,14%), mentre Gianluca Vacchi ha perso 284.000 seguaci, l’1,26% del suo totale. Altri profili noti con diminuzioni importanti sono stati Wanda Nara (-187.000, 1,06%), Valentina Ferragni (-44.000, 1%) e Belén Rodriguez (-84.000, 0,81%). Queste cifre mostrano che anche account molto seguiti non sono immuni alla pulizia.

Esempi numerici e percentuali

Oltre ai casi sopra citati, le diminuzioni comprendono nomi come Michele Morrone (-99.000, 0,62%), Emma Marrone (-40.000, 0,60%), Alessia Marcuzzi (-34.000, 0,59%), Fedez (-76.000, 0,57%) e Cecilia Rodriguez (-28.000, 0,57%). Damiano David dei Måneskin ha registrato una flessione dello 0,42%, mentre altri profili importanti hanno segnato cali inferiori al mezzo punto percentuale. Questi numeri aiutano a comprendere la scala dell’intervento e la diversa esposizione dei singoli account.

I casi virtuosi e le implicazioni per influencer e brand

Non tutti i protagonisti hanno pagato lo stesso prezzo: esempi di resilienza sono Giulia De Lellis, che ha perso solo 5.700 follower (0,10%), e Giulia Salemi con una perdita di circa 5.000 (0,09%). Anche personaggi come Stefano De Martino (-0,38%), Damiano David (-0,42%), Michelle Hunziker (-0,21%) e Federica Pellegrini (-0,23%) hanno mostrato flessioni minime, segno che la loro audience è prevalentemente composta da account reali e attivi. Per i brand, questi dati sono utili per valutare partner e campagne basate su metriche genuine.

Cosa cambia nella misurazione del valore

La pulizia dei follower rende più affidabili indicatori come il tasso di engagement e la reach organica, e obbliga creator e marchi a verificare cause ed effetti: campagne passate potrebbero aver sfruttato audience parzialmente fittizie, alterando il ritorno sugli investimenti. D’ora in avanti, una maggiore attenzione ai dati qualitativi — qualità dei commenti, frequenza delle interazioni reali e performance dei contenuti — diventerà centrale per definire il valore reale di un profilo.