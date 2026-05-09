Iliad, Megan Gale e la diffida di Fastweb+Vodafone: cosa è successo

Iliad, Megan Gale e la diffida di Fastweb+Vodafone: cosa è successo

La scelta di Megan Gale come protagonista dello spot Iliad ha provocato una formale diffida di Fastweb+Vodafone, che parla di agganciamento e concorrenza sleale; Iliad risponde a colpi di social e resistenza pubblicitaria

La nuova campagna pubblicitaria di Iliad con protagonista Megan Gale ha riacceso il dibattito tra operatori telefonici in Italia. Dopo la messa in onda degli spot e la condivisione sulle piattaforme social, il gruppo identificato come Fastweb+Vodafone ha inviato una diffida rivolta a Iliad, chiedendo la sospensione immediata della campagna. Il motivo? Secondo la parte ricorrente, lo spot sfrutterebbe il legame storico tra la modella e il marchio Vodafone, generando un potenziale pregiudizio all’immagine aziendale.

La diffida e le motivazioni legali

Nella comunicazione formale, datata 7 maggio, Fastweb S.p.A. sostiene che lo spot realizzi un indebito agganciamento alla notorietà e all’immagine del marchio Vodafone, evocata attraverso elementi narrativi e visivi. Tra i punti citati c’è la trama dello spot, in cui la testimonial viene riconosciuta in strada come volto di una pubblicità precedente, e la scena in negozio in cui la scelta di Iliad è motivata con la frase “perché è per sempre”.

La diffida richiama norme del codice di autodisciplina pubblicitaria e articoli del codice civile, contestando inoltre una presunta concorrenza sleale e un uso strumentale della persona pubblica.

Cosa viene contestato nello specifico

Tra gli elementi considerati offensivi dalla lettera troviamo la riproposizione del personaggio iconico, l’uso del colore rosso nell’abbigliamento della testimonial e la struttura narrativa che collega implicitamente i due operatori.

Fastweb+Vodafone ritiene che il total red indossato dalla modella richiami l’identità visiva storica di Vodafone e che la sequenza di riconoscimenti del pubblico produca un effetto comparativo favorevole a Iliad. La diffida contiene un ultimatum di 24 ore per ottenere la conferma della cessazione della diffusione della campagna, con la riserva di adire le sedi competenti in mancanza di risposta.

La reazione di Iliad e l’effetto social

Di fronte alla diffida, Iliad ha scelto di non ritirare immediatamente la campagna e la vicenda ha preso rapidamente la strada dei social. La compagnia francese ha diffuso lo spot e ha sfruttato la conversazione pubblica generata dall’evento, mentre dal fronte opposto Benedetto Levi, amministratore delegato del gruppo che comprende Fastweb e la licenza del marchio Vodafone, ha pubblicato la lettera su X commentandola con una battuta che sottolinea come “tutto cambia” e mettendo in luce la centralità del tema del cambiamento nelle strategie comunicative.

Il ruolo delle campagne nostalgiche

Il rimando al passato è uno degli aspetti più forti dello spot: Megan Gale è stata il volto della comunicazione Omnitel e successivamente di Vodafone tra il 1999 e il 2008, diventando un simbolo riconoscibile per un’ampia fascia di pubblico. Questa capacità evocativa, che i pubblicitari chiamano valore evocativo, è al centro della disputa, perché può trasformare un richiamo nostalgico in un vettore di posizionamento competitivo se percepito come associazione diretta con un marchio concorrente.

Scenari possibili: legale, commerciale e mediatico

Dal punto di vista pratico, la controversia può seguire più traiettorie. Sul piano legale, la contestazione di concorrenza sleale o di violazione delle norme di autodisciplina pubblicitaria potrebbe aprire a una causa, ma richiederebbe una valutazione approfondita degli elementi probatori e delle intenzioni comunicative. Sul piano commerciale, la vicenda alimenta la visibilità di entrambe le parti: la diffida stessa è diventata notizia e ha moltiplicato l’attenzione sullo spot, mentre il dibattito sui social amplifica le reazioni dei consumatori.

Precedenti e impatto sul mercato

Non si tratta di un episodio senza precedenti: nel passato campagne e testimonial hanno creato frizioni tra operatori, con casi in cui volti noti hanno cambiato schieramento e scatenato discussioni sul possesso simbolico dell’immagine. Se la disputa dovesse arrivare in tribunale, il verdetto avrà valore non solo per i protagonisti ma anche per le regole di ingaggio future nel settore della comunicazione commerciale.

In conclusione, la scelta di Megan Gale come protagonista dello spot Iliad è diventata il catalizzatore di una controversia che intreccia temi legali, simbolici e mediatici. Da un lato c’è la richiesta formale di Fastweb+Vodafone a tutela del proprio patrimonio identitario; dall’altro la determinazione di Iliad a difendere la libertà di utilizzo di una figura pubblica. Il confronto proseguirà, e nel frattempo la pubblicità ha già ottenuto ciò che molte campagne cercano: visibilità e discussione pubblica.