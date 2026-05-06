Perché la Casa Bianca dichiara la fine delle ostilità nonostante gli attacchi nello stretto di Hormuz

La tensione attorno al conflitto tra Stati Uniti e Iran si muove su due binari contrapposti: da una parte la strategia comunicativa della Casa Bianca che tende a chiudere il capitolo combattendo una battaglia di immagine; dall’altra, la realtà degli scontri che continua a perforare la tregua formale. A questa dinamica si sommano mosse diplomatiche in Europa e accuse pubbliche contro il Papa Leone XIV, innescando una crisi politica interna per la presidenza.

Retorica presidenziale e tentativi di normalizzare la crisi

L’amministrazione ha moltiplicato i messaggi per far percepire l’operazione come ormai conclusa: il presidente parla di una «vittoria» e definisce gli episodi recenti come mere scaramucce, mentre altri esponenti della maggioranza ribadiscono che l’intervento militare ha raggiunto i suoi obiettivi. In parallelo, il Segretario di Stato ha affidato a Marco Rubio il compito di spiegare in Europa e in Vaticano che i rapporti istituzionali restano sani, cercando di contenere l’effetto delle dichiarazioni più aggressive che hanno già provocato malumori anche tra gli alleati.

Le conseguenze politiche all’interno

Il linguaggio pubblico del presidente ha avuto un impatto su una parte dell’elettorato tradizionalmente vicina: l’attacco ripetuto al Papa Leone XIV per presunti favoreggiamenti verso l’Iran ha sollevato critiche non solo dall’opposizione ma anche da figure istituzionali italiane come il ministro degli Esteri.

Nel frattempo, nei corridoi di potere a Washington si discute delle implicazioni elettorali in vista delle elezioni di metà mandato e del rischio di perdita di consenso tra segmenti chiave dell’elettorato.

La linea militare: da “Epic Fury” a “Project Freedom”

Secondo i messaggi ufficiali, l’azione iniziale denominata “Epic Fury” sarebbe terminata, lasciando il posto a una fase di sicurezza marittima chiamata “Project Freedom”. Sul campo, però, continuano gli episodi bellici nello stretto di Hormuz: l’Iran ha lanciato missili e droni contro unità navali e alcune navi mercantili sono state colpite o costrette a deviare rotta, mentre la Marina americana ha risposto colpendo e affondando piccole imbarcazioni usate dagli assalitori.

La tregua che resiste a fatica

Le autorità della difesa sostengono che il cessate il fuoco «tiene», ma la definizione stessa di tregua è messa in discussione da attacchi episodici e da tentativi di interdizione marittima. Il termine “tregua” è usato come concetto operativo per distinguere la fase attuale da un conflitto dichiarato, e questa scelta lessicale ha rilevanza legale e politica, soprattutto alla luce del dibattito sul War Powers Act, il quale impone limiti temporali alle operazioni militari senza autorizzazione del Congresso.

Dimensione geopolitica: analogie storiche e limiti dell’intervento

Analisti storici richiamano il paragone con eventi del passato per spiegare le possibili conseguenze strategiche: la chiusura o l’interdizione di uno snodo marittimo come lo stretto di Hormuz ha un impatto simbolico e materiale che potrebbe riecheggiare precedenti crisi internazionali. Secondo questa interpretazione, l’eventuale prolungamento dell’intervento estero rischia di evidenziare un fenomeno definito micro militarismo, cioè l’impulso di una potenza in declino a usare la forza per riaffermare la propria influenza.

Interventi falliti e li lesson storiche

La storia delle azioni volte al cambio di regime mostra spesso esiti non allineati con gli obiettivi originari: tentativi passati includono operazioni in Iran nel 1953, Guatemala nel 1954, Congo nel 1961 e Cuba nel 1961, e interventi più recenti come Afghanistan 2001, Iraq 2003, Libia 2011 e persino crisi in Venezuela nel 2026. Gli storici avvertono che anche un successo tattico non garantisce stabilità politica a lungo termine e che l’interferenza esterna può alimentare autoritarismi o conflitti prolungati.

In sintesi, mentre la Casa Bianca spinge per una narrazione di chiusura e invia emissari per limitare i danni diplomatici, la situazione sul terreno rimane incerta: tra sparatorie, attacchi navali e pressione legislativa, la linea tra operazione limitata e guerra aperta resta sottile. Comprendere le implicazioni strategiche richiede di osservare non solo gli annunci ufficiali, ma anche il comportamento delle flotte, le mosse diplomatiche e i segnali che provengono dai partner internazionali.