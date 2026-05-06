Ue: Pedullà (M5S), “Made in Europe è direzione da perseguire in modo sostenibile"

Ue: Pedullà (M5S), “Made in Europe è direzione da perseguire in modo sost...

Ue: Pedullà (M5S), “Made in Europe è direzione da perseguire in modo sost...

"Non si torna indietro dal Green, dalla trasformazione, dalla transizione energetica ed ecologica che con grande fatica abbiamo intrapreso e con grande impegno anche da parte di moltissime imprese italiane, imprese del settore industriale e del mondo agricolo. Noi riteniamo che dobbiamo andare avant...