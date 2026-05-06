Centro phygital, all'Università di Catania il futuro della formazione tra tecnologia e inclusione

Uno spazio innovativo che integra dimensione fisica e digitale per promuovere formazione, inclusione sociale e cultura imprenditoriale. Realizzato nell’ambito del progetto Grins e finanziato dal Pnrr, offre percorsi di apprendimento “ibridi” grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate come re...

Uno spazio innovativo che integra dimensione fisica e digitale per promuovere formazione, inclusione sociale e cultura imprenditoriale. Realizzato nell’ambito del progetto Grins e finanziato dal Pnrr, offre percorsi di apprendimento “ibridi” grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate come realtà virtuale, aumentata e intelligenza artificiale. Il progetto si inserisce in un più ampio ecosistema di ricerca data-driven e punta a trasformare l’università in una piattaforma educativa aperta e accessibile.

E’ il Centro phygital dell’Università di Catania. Il professor Marco Romano referente del progetto, ne illustra il funzionamento e le potenzialità.

https://www.youtube.com/watch?v=pOwseI8FHNA