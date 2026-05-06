Thunder travolgono i Lakers 108-90: LeBron a 27 non basta

La serie di semifinale della Western Conference si apre con una vittoria netta dei Oklahoma City Thunder contro i Los Angeles Lakers, 108-90. La partita ha messo in evidenza la profondità offensiva e la solidità difensiva dei campioni in carica, capaci di controllare ritmo e rimbalzi nonostante un buon avvio dei gialloviola guidati da LeBron James.

Sul piano fisico, l’incontro è stato segnato anche da un episodio sfortunato: l’uscita per infortunio di Jarred Vanderbilt, con una diagnosi che indica una lussazione del mignolo destro accompagnata da una ferita.

Dal punto di vista tattico, la gara ha confermato la capacità di Oklahoma City di imporre un gioco collettivo e di limitare le scelte preferite degli avversari: l’attacco dei Thunder si è appoggiato a più soluzioni, con contributi dalla panchina e grande impatto sul piano difensivo.

I Lakers, privi di alcune risorse e con una serata offensiva meno efficace al di fuori dei canestri di LeBron, hanno faticato a trovare continuità, pagando in particolare le seconde opportunità concesse agli avversari.

Come si è decisa la partita

La chiave del successo per il Thunder è stata una combinazione di pressione a tutto campo e transizioni veloci che hanno scomposto le rotazioni difensive dei Lakers.

In attacco i campioni hanno mostrato equilibrio: dall’esperienza di Shai Gilgeous-Alexander ai lampi di Chet Holmgren, fino ai canestri importanti di Ajay Mitchell. La difesa di OKC ha inoltre limitato le soluzioni da vicino di Los Angeles, costringendo la squadra di coach JJ Redick a tiri forzati e a una circolazione di palla meno fluida. Sul tabellone è emerso presto un divario che i padroni di casa hanno saputo gestire fino alla sirena.

Prestazioni individuali decisive

Al centro della vittoria si è piazzato Chet Holmgren, autore di 24 punti e 12 rimbalzi, capace di segnare da fuori, difendere e produrre giocate spettacolari sotto canestro. Shai Gilgeous-Alexander ha portato equilibrio con 18 punti e assist importanti, mentre Ajay Mitchell è stato determinante nel momento caldo con punti dalla panchina. Tra i contributi utili si registrano anche i 12 punti di Jared McCain; nel complesso, la profondità offensiva ha permesso ai Thunder di mantenere la pressione per l’intera durata della partita.

Numeri e dinamiche di gioco

I Lakers si sono affidati soprattutto a LeBron James, che ha chiuso con 27 punti tirando 12/17 al campo, ma la serata non ha offerto altrettante soluzioni efficaci dal resto del quintetto: Rui Hachimura ha aggiunto 18 punti, Marcus Smart 12 e Deandre Ayton 10. I problemi principali sono emersi sulle seconde opportunità concesse agli avversari e su alcune decisioni offensive che hanno prodotto palle perse. La statistica sulle perse è stata bilanciata, ma le percentuali al tiro e i rimbalzi offensivi hanno premiano Oklahoma City.

Cosa non ha funzionato per i Lakers

Il coach dei Lakers ha sottolineato come gli errori non forzati abbiano pesato sulla prestazione complessiva: l’esecuzione su possessi chiave non è stata all’altezza della sfida contro i campioni in carica. In particolare la serata negativa di alcuni tiratori dalla panchina e la difficoltà a limitare le penetrazioni avversarie hanno ampliato il divario. L’uscita prematura di Jarred Vanderbilt, avvenuta in un tentativo di stoppata su Chet Holmgren, ha tolto fisicità e capacità di rotazione difensiva ai gialloviola, complicando ulteriormente il piano partita.

Altro dal tabellone: Pistons-Cavaliers

Parallelamente, nell’altra semifinale di Conference, i Detroit Pistons hanno battuto i Cleveland Cavaliers 111-101, conquistando il primo punto della serie. Cade Cunningham è stato il miglior realizzatore dei padroni di casa con 23 punti, supportato da Tobias Harris (20) e da Duncan Robinson che ha segnato 19 punti con cinque triple. Per i Cavaliers, Donovan Mitchell ha risposto con 23 punti, mentre James Harden ha chiuso con 22 punti e un contributo importante in rimbalzi e assist.

Implicazioni per la serie

Questi risultati delineano early momentum differenti nelle rispettive serie: Oklahoma City ha mostrato la completezza necessaria per gestire la posta in palio, mentre Detroit ha dimostrato profondità e capacità di controllo della partita nonostante i tentativi di rimonta degli avversari. Per i Lakers la priorità sarà recuperare energie e lucidità, oltre a valutare le condizioni di Jarred Vanderbilt in vista del prossimo impegno.

Il calendario prevede il ritorno in campo dei Lakers nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio al Paycom Center per Gara 2: la serie è appena iniziata e rimane spazio per aggiustamenti tattici da entrambe le parti, con Oklahoma City che proverà a sfruttare il momento favorevole e Los Angeles chiamata a rispondere con maggiore continuità offensiva e attenzione difensiva.