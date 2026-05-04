Il Quirinale celebra i trionfi azzurri e lancia lo sguardo agli Internazionali di Roma

Il capo dello Stato ha ricevuto le nazionali azzurre trionfatrici, ha ricordato Alex Zanardi e ha annunciato che assisterà a una partita agli Internazionali di Roma, sottolineando il ruolo crescente del tennis italiano

Al Quirinale si è svolto un incontro di grande rilievo sportivo e istituzionale: il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto le nazionali italiane di tennis che hanno conquistato la Billie Jean King Cup 2026 e la Coppa Davis 2026. In quel contesto si è fatto evidente il passaggio da vittorie isolate a una presenza continuativa ai vertici del circuito, con un movimento che guarda avanti con rinnovata determinazione.

La visita è stata anche un momento per rivolgere lo sguardo ai prossimi impegni internazionali: il capo dello Stato ha espresso l’intenzione di essere presente agli Internazionali di Roma, dopo l’invito ricevuto, e ha citato il Roland Garros come tappa importante per i protagonisti azzurri. A corollario dell’accoglienza, non è mancato il ricordo di Alex Zanardi, figura che il presidente ha voluto richiamare per il suo valore umano e sportivo.

Due trionfi che segnano una crescita nazionale

Le vittorie in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup sono state descritte come risultati che vanno oltre l’episodio singolo: per il Quirinale e per la comunità sportiva rappresentano la conferma di un percorso in ascesa del tennis italiano. Questo momento è stato accolto come il frutto di lavoro tecnico, impegno dei giocatori e pianificazione federale, e non solo come una casualità legata a un torneo o a un nome di punta.

Il ruolo delle strutture e dei capitani

Nel racconto istituzionale è emerso il contributo dei capitani, Garbin e Volandri, e della struttura organizzativa guidata dalla FIT. La leadership tecnica è stata indicata come elemento chiave per costruire risultati solidi nel tempo: un mix di strategia, preparazione e gestione delle risorse che ha permesso agli azzurri di affermarsi anche quando le circostanze avrebbero suggerito scelte conservative.

L’invito al Foro Italico e le aspettative per Roma e Parigi

Tra gli ospiti al Quirinale è intervenuto anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che ha rinnovato l’invito al Foro Italico affinché il presidente possa seguire le gare degli Internazionali di Roma. La presenza di Mattarella sarebbe interpretata come un segno di attenzione verso uno sport che ha conquistato ampie fette di pubblico: non solo compressi momentanei di entusiasmo, ma un interesse duraturo che coinvolge famiglie e comunità.

Il contributo dei singoli e il richiamo a Sinner

Nel corso dell’incontro sono state ricordate le imprese recenti di singoli come Sinner, esempio di continuità di risultati che si innesta sul successo collettivo. Il riferimento a nomi di primo piano non sottrae valore all’idea di squadra: al contrario, sottolinea come l’eccellenza individuale alimenti e sia alimentata da una rete di supporto nazionale.

Impatto sociale, economico e mediatico del tennis in Italia

La crescita del tennis è stata letta anche in chiave di effetto sociale ed economico: il movimento genera visibilità, coinvolge milioni di spettatori e può avere ricadute positive sul territorio. Il presidente della federazione, Angelo Binaghi, ha posto l’accento sulla necessità di capitalizzare questi successi per potenziare gli Internazionali e valorizzare il lavoro dei giovani atleti e delle loro famiglie.

Strategie per il futuro

Binaghi ha insistito sull’importanza di dialogare con il Governo per trasformare il momento sportivo in opportunità sistemiche: investimenti, progetti di base e una strategia per un torneo sempre più rilevante a livello internazionale. L’obiettivo è rendere il circuito italiano non solo palcoscenico di vittorie, ma un elemento strategico per promuovere il Paese nel mondo.

Il ricordo di Alex Zanardi e le parole dei protagonisti

Durante la cerimonia il presidente ha voluto ricordare Alex Zanardi, richiamando il suo spessore umano oltre ai successi sportivi. La figura di Zanardi è stata evocata come esempio di motivazione e di capacità di coinvolgere i giovani nello sport, un modello che il mondo dello sport italiano continua a riconoscere e celebrare.

Anche alcuni giocatori presenti, come Flavio Cobolli e Elisabetta Cocciaretto, hanno sottolineato il significato del momento: rappresentare l’Italia è stato descritto come un onore che moltiplica i sacrifici, mentre la presenza del pubblico e del Paese intero è stata indicata come elemento decisivo nelle fasi cruciali delle competizioni.

In chiusura, l’appuntamento con gli Internazionali di Roma e il Roland Garros segna una nuova pagina per il tennis nazionale: la festa al Quirinale è la testimonianza di una disciplina che non solo accumula trofei, ma costruisce identità e prospettive per il futuro.