Torna alla ribalta il caso di Pierina Paganelli non per sviluppi sulle indagini rispetto alla morte per omicidio dell’anziana donna colpita con 29 coltellate quanto per un comportamento inatteso di un membro della sua famiglia salito alla ribalta per il caso di cronaca.

Omicidio di Pierina Paganelli, l’udienza rinviata

Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli è stato ulteriormente rinviato, la prossima udienza infatti si terrà a metà maggio dopo che nell’udienza del 27 aprile oltre a urla e lacrime non si è andati.

Nel faccia a faccia tra Sebastiani e Bianchi quest’ultima si è detta sorpresa dalle accuse mosse nei suoi confronti. E’ mancato il confronto tra la nuora di Pierina, Serena e Dassilva.

L’udienza del prossimo 18 maggio porterà sul banco degli imputati la difesa e l’accusa con l’obiettivo di porre fine al caso.

La nuora di Pierina, Serena aggredisce la titolare del residence

Parlando di persone importanti sul caso Pierina Paganelli, a sorpendere è Serena Badia la nuora dell’anziana donna che sabato 2 maggio è stata autrice di un gesto gravissimo.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera avrebbe aggredito la titolare di un residence dove si trovava. Infatti inizalmente ha farfuliato parole senza senso, per poi puntare un coltello in faccia alla donna.

Quest’ultima è riuscita prontamente a chiamare i Carabinieri facendo arrestare la donna. Serena è stata poi portata all’Ospedale degli Infermi di Rimini dove le è stato fatto un TSO. Attualmente è ricoverata presso il nosocomio in gravi condizioni e sottoposta a coma farmacologico.