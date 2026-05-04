Nel pomeriggio di domenica lungo la SP3 del Rabbi, in località San Zeno tra Galeata e Predappio, un violento scontro frontale tra una Hyundai i20 e una Mini Countryman ha provocato la morte di una donna di 67 anni e il ferimento di altre sette persone, tra cui due bambini. L’incidente, avvenuto in semicurva, ha richiesto un importante intervento di soccorso e la chiusura della strada per diverse ore.

Tragico incidente sulla SP3: soccorsi imponenti e viabilità bloccata

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con un dispiegamento massiccio di mezzi e personale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rocca San Casciano e i volontari di Civitella, che hanno estratto la vittima rimasta incastrata tra le lamiere.

Il servizio sanitario del 118 ha operato con due ambulanze, automedica da Forlì e due eliambulanze per il trasporto dei casi più gravi.

Presenti anche i Carabinieri delle stazioni di Civitella e Predappio, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa per circa tre ore per consentire i soccorsi, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area, provocando pesanti disagi al traffico pomeridiano.

Successivamente la Provinciale è stata riaperta in serata.

Tragico incidente sulla SP3: muore una donna, sette i feriti tra cui due bambini

Nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 16, lungo la Provinciale 3 del Rabbi in località San Zeno, tra i comuni di Galeata e Predappio, si è verificato un violento impatto frontale tra due vetture che procedevano in senso opposto. Come riportato da Forlì Today, l’urto è avvenuto in un tratto di semicurva e, per cause ancora in fase di accertamento, ha coinvolto una Hyundai i20 e una Mini Countryman. Il bilancio è drammatico: una donna ha perso la vita e sette persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, uno dei quali in condizioni più delicate.

Stando alle indiscrezioni delle testate locali, la vittima pare sia Adriana Daccordo, 67 anni, residente a Comacchio, che viaggiava sul sedile posteriore della Hyundai insieme al marito, gravemente ferito e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Nella stessa auto si trovavano anche la figlia della coppia e un amico alla guida, entrambi rimasti feriti. Sull’altra vettura viaggiava una famiglia ravennate composta da due adulti e due minori, insieme a un amico: tutti sono stati portati negli ospedali di Forlì e Cesena, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Uno dei feriti è un 34enne, mentre tra gli altri coinvolti figurano una 38enne e un 41enne.