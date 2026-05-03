Un grave incidente domestico ha coinvolto una bimba di appena otto mesi a Bibbiena, dove la piccola è rimasta ustionata dopo il contatto con acqua bollente all’interno dell’abitazione. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e il successivo trasferimento in elicottero all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, struttura specializzata nella cura dei pazienti più piccoli.

Bimba di otto mesi ustionata con l’acqua bollente: l’intervento dei soccorsi

Un grave episodio si è verificato a Bibbiena, dove una bambina di appena otto mesi ha riportato ustioni dopo essere entrata in contatto con acqua bollente nella serata di sabato 2 maggio. L’allarme è stato dato immediatamente e i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti con rapidità, riscontrando la necessità di un trasferimento urgente in una struttura specializzata.

Per questo è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, che ha consentito il trasporto in tempi brevi all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

La piccola è stata presa in carico dai medici del reparto pediatrico, dove è tuttora ricoverata per monitorare l’evoluzione delle ustioni e prevenire eventuali complicazioni. Le sue condizioni, come riportato da Tgcom24, sarebbero stabili e non desterebbero particolare preoccupazione, pur richiedendo osservazione clinica.

Bimba di otto mesi ustionata con l’acqua bollente: le condizioni dopo il ricovero

Le ustioni, che interesserebbero un braccio e una gamba, si sarebbero verificate mentre la bambina si trovava a tavola con i genitori all’interno dell’abitazione. Una prima ricostruzione, riportata da Tgcom24, ipotizza che la piccola abbia tirato la tovaglia, causando la caduta di un pentolino contenente liquido molto caldo che le si è rovesciato addosso. Tuttavia, restano ancora da chiarire alcuni aspetti, tra cui l’esatta posizione degli adulti presenti e la sequenza precisa dei fatti.

Per questo motivo i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari, raccogliendo testimonianze e informazioni utili a ricostruire con esattezza l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.