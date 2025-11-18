Un grave incidente domestico ha colpito un bimbo di otto mesi a Manduria, rimasto ustionato dall’acqua bollente di un bollitore usato per scaldare il latte. Ecco come sta il piccolo.

Incidente domestico a Manduria: bambino gravemente ustionato

Un grave incidente domestico ha scosso Manduria, in provincia di Taranto. Un bambino di otto mesi è rimasto gravemente ustionato dopo essere entrato a contatto con acqua bollente di un bollitore utilizzato per riscaldare il latte.

Il piccolo sarebbe stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi, dove i medici hanno immediatamente provveduto a intubarlo e a stabilizzarlo prima di predisporre il trasferimento al Policlinico di Bari, centro specializzato nella gestione dei grandi ustionati pediatrici. Le ustioni interesserebbero circa il 90% del corpo, rendendo necessarie cure altamente specializzate.

Manduria, bimbo di 8 mesi ustionato dall’acqua bollente: le sue condizioni

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava sul seggiolone mentre accanto a lui era posizionato il bollitore. In un momento di distrazione della madre, l’acqua bollente sarebbe accidentalmente finita sul piccolo, provocando gravi ustioni.

Non è ancora chiaro se il bollitore sia caduto o se il bambino abbia inavvertitamente rovesciato il contenuto. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Nonostante le condizioni critiche, come riportato da Rai News, al momento non risulterebbe esserci un pericolo imminente per la vita del bambino.